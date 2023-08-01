إنتر ميلان يفوز على باريس سان جيرمان وديًا

حقق إنتر ميلان الفوز على نظيره باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد اليابان الوطني استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

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حسم التعادل السلبي بين باريس سان جيرمان و إنتر ميلان بدون أهداف في أحداث الشوط الأول .

بدأ باريس سان جيرمان في الضغط على حصون دفاعات إنتر ميلان لتسجيل هدف التقدم .

سجل فيتينيا الهدف الأول لصالح باريس سان جيرمان في شباك إنتر ميلان في الدقيقة 63 في أحداث الشوط الثاني .

وعاد إنتر ميلان لقلب الطاوله على باريس سان جيرمان في أحداث الشوط الثاني سجل هدف التعادل من خلال سيباستيانو إسبورزيتو بصناعه دافيد فراتيسي.

بعدها بدقيقيتن أحرز إنتر ميلان هدف التقدم على في شباك باريس سن جيرمان باأقدام ستيفانو سينسي في الدقيقة 83 من أحداث الشوط الثاني .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية المباراة بفوز إنتر ميلان على باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف واحد .