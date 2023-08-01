ميدو عن تسريب "فويس" رضا سليم: الزمالك يتفاوض مع لاعب أفضل

أكد أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق ، أن رضا سليم لاعب جيد ، ولكن نادي الزمالك لم يدخل فى مفاوضات معه خلال الفترة الأخيرة.

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ووضح أحمد حسام ميدو التسريب الذي انتشر عن رغبته ورغبة الزمالك فى التعاقد مع رضا سليم الذي انضم للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، وقال ميدو فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" هذا التسريب يوم 18 يونيو وكان وقتها رضا سليم لاعب حر لا يملك أى عقد مع الجيش الملكي المغربي كان انتهي وقتها لذلك دخلنا فى مفاوضات للتعاقد معه، ولكن اللاعب قرر التجديد مع الجيش الملكي لذلك انسحبنا من الصفقة من وقتها، لم نزايد أو أى شئ.

واضاف:" بالنسبة للرقم المالي، الذي تم دفعه فى رضا سليم لدينا لاعبين آخرين بنفس السعر أفضل من رضا سليم فى خطة الزمالك للتعاقد معهم، ولدينا مواصفات خاصة فى اللاعب الجناح الذي نرغب فى التعاقد معه وهو أن يجيد اللعب فى الجناح الأيمن والايسر بنفس الشكل وليس مركز واحد فقط.

وتابع:" رضا سليم يلعب فى مركز الجناح الأيمن فقط ولو ذهب للجناح الأيسر مستواه لن يكن أفضل شئ ، مثل مصطفى فتحي ، ويحتاج لمهاجم من مواصفات خاصة من أجل استقبال العرضيات ، لذلك لدينا لاعبين أفضل بنفس السعر.