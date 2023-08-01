سيناريوهات تأهل الزمالك لدور الـ8 من البطولة العربية

تعرض فريق الزمالك للهزيمة من الشباب بهدف من دون رد في المواجهة التي جمعتهما أمس على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية.

ويحتل الزمالك حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن النصر المتصدر بـ 4 نقاط والشباب الوصيف برصيد 4 نقاط أيضًا، بينما يقبع الاتحاد المنستيري في المركز الرابع والأخير من دون نقاط.

وترصد لكم بوابة الوفد سيناريوهات تأهل الزمالك لدور الـ8 من بطولة كأس الملك سلمان للأندية في ظل اشتعال الصراع مع نادي النصر ونادى الشباب على بطاقتي التأهل.

سيناريوهات تأهل الزمالك لربع نهائي البطولة العربية:

الفوز على النصر يضمن تأهل الزمالك مباشرة إلى الدور التالي من البطولة بصرف النظر عن نتيجة المباراة الأخرى التي ستجمع فريق الشباب مع الاتحاد المنستيري.

في حال التعادل مع النصر سيحتاج الأبيض إلى خسارة الشباب من الاتحاد المنستيري في المباراة الأخرى للتأهل كثاني المجموعة.

في حال هزيمة الزمالك سيودع البطولة رسميًا، بصرف النظر عن نتيجة المباراة الأخرى التي ستجمع فريق الشباب مع الاتحاد المنستيري.

موعد مباراة الزمالك والنصر:

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك والنصر يوم الخميس المقبل الموافق 3 أغسطس الجاري على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية).

وستنطلق المواجهة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC السعودية الرياضية الحاصلة على حقوق الحصرية لنقل البطولة العربية للأندية.