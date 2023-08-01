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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

"حبيب الزملكاوية"

معلق مباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية

معلق مباراة الزمالك
معلق مباراة الزمالك والنصر السعودي

 تكشف بوابة الوفد الإلكترونية، عن هوية معلقين مباراة الزمالك والنصر السعودي مساء الخميس المقبل في مباراة نارية تقام على ملعب مدينة فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة في كأس الملك سلمان للأندية.

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 تترقب جماهير القلعه البيضاء لمتابعة مباراة الزمالك والنصر السعودي  في الجولة الثالثة على كأس الملك سلمان للأندية.

 موعد مباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية:

 تبدأ أحداث المباراة مساء الخميس المقبل في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، و6 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، 7 مساءً بتوقيت الإمارات.

 القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنصر السعودي:

 تذاع أحداث المباراة التي تجمع بين النصر السعودي والزمالك على الهواء مباشرة مساء الخميس المقبل الموافق 3 من شهر أغسطس على قنوات SSC  الرياضية عبر البث الفضائي المشفر.

 معلق مباراة الزمالك والنصر السعودي:

 أسندت شبكة  إس إس سي الرياضية السعودية مهمة التعليق إلى SSC الرياضية إلى المعلق حماد العنزي على قناة صوتية أولى بينما يتولى على قناة صوتية ثانية بلال أحمد علام على اللقاء، وعبدالعزيز الزيد على قناة صوتية الأولى لقناة إس إس سي الرياضية السعودية 5.

 التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك والنصر السعودي:

 حراسة المرمى: محمد صبحي.

 خط الدفاع: حمزة المثلوثي  – محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - حاتم سكر.

 خط الوسط: أحمد فتوح – نبيل عماد دونجا – عمرو السيسي.

 خط الهجوم: محمود عبدالرازق " شيكابالا" – سيف الدين الجزيري – أحمد سيد "زيزو".

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