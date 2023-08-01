عاجل
الرئيس السيسي: الاهتمام بصحة المواطن المصري أولوية قصوى الرئيس السيسي يطلع على الموقف التنفيذي للمشروعات القومية في القطاع الصحي
الثلاثاء 01 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار النفط تستقر قرب أعلى مستوى في 3 أشهر

أسعار النفط
أسعار النفط

تغيرت أسعار النفط بشكل طفيف خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، وظلت تحوم بالقرب من أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر والذي بلغته أمس الاثنين وسط مؤشرات على تراجع الإمدادات العالمية بسبب خفض الدول المنتجة للإنتاج والطلب القوي في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للوقود في العالم.

أسعار النفط

 

وبلغت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت عند 85.30 دولار للبرميل منخفضة بواقع 13 سنتا أو بنسبة 0.15% مقارنة بسعر التسوية في الجلسة السابقة.

 

ووصلت عقود شهر أقرب استحقاق لخام برنت لأعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر منذ 13 أبريل أمس الاثنين، بحسب الاسواق العربية.

 

وسجل أسعار النفط لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سعر 81.69 دولار للبرميل منخفضا بنسبة 0.1% أو بواقع 11 سنتا عن سعر التسوية في الجلسة السابقة والتي بلغ أعلى مستوياته خلالها منذ 14 أبريل .

 

وقال محللو بنك أستراليا الوطني في مذكرة اليوم الثلاثاء " أسعار النفط  في طريقها للوصول إلى أعلى مستويات الأسعار في 2023 من وجهة نظرنا. اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الجمعة هو حافز محتمل للتوقعات حيث نتوقع تمديد التخفيضات الطوعية للإمدادات في السعودية لشهر آخر".

 

txt

أسعار النفط تتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية

txt

أسعار النفط تسجل مكاسبًا للأسبوع الخامس

 

ويتوقع محللون أن تمدد السعودية خفضها الطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يوميا لشهر آخر ليشمل سبتمبر لتقديم دعم إضافي للسوق خلال اجتماع عبر الانترنت مع كبار المنتجين الآخرين والمقرر عقده يوم الجمعة.

 

وفي يونيو، توصل تحالف "أوبك+" الذي يضم أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، إلى اتفاق أشمل لخفض إمدادات النفط حتى عام 2024، وتعهدت السعودية بخفض طوعي إضافي في شهر يوليو، وفي الثالث من يوليو، قالت المملكة إنها ستمدد الخفض الطوعي ليشمل أغسطس وإنه قد يمتد لشهور أخرى.

 

مخزونات النفط الخام والبنزين

 

مخزونات النفط الخام 

 

وأظهر مسح أمس الاثنين أن التخفيضات السعودية جاءت أقل من المستهدف مع تراجع الإنتاج بمقدار 860 ألف برميل يوميا في يوليو، بينما انخفض إجمالي إنتاج "أوبك" بمقدار 840 ألف برميل يوميا.

 

وتزامنت البيانات التي تظهر تراجع الإمدادات مع صدور أرقام أميركية أمس الاثنين تظهر أن الطلب على الوقود ارتفع إلى 20.78 مليون برميل يوميا في مايو، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2019.

 

وأظهرت البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية أيضا أن الطلب على البنزين ارتفع إلى 9.11 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2022.

 

وكان من المتوقع أن تنخفض مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، والذي قدر في المتوسط أن مخزونات الخام تراجعت بنحو 900 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 28 يوليو.

 

مواد متعلقة

أسعار النفط تتراجع بفعل زيادة مخزونات الخام الأمريكية

أسعار النفط تحقق مكاسبًا للأسبوع الرابع

ارتفاع أسعار النفط بفعل قرار السعودية بتمديد خفض الإمدادات

ارتفاع أسعار النفط للجلسة الثانية وسط مخاوف بشأن الإمدادات

ثبيت سقف أسعار النفط الروسي

أسعار النفط تواصل الارتفاع وسط توقعات بزيادة سقف الديون
الجريدة الورقية