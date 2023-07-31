أسعار النفط تتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية

اقتربت أسعار النفط من أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، وتتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية لها في أكثر من عام وسط توقعات بأن تمدد السعودية الخفض الطوعي للإنتاج إلى سبتمبر وشح الإمدادات العالمية.

أسعار النفط

وانخفضت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت بما يصل الى نحو 9 سنتات لتصل إلى مستوى سعر 84.90 دولار للبرميل.

كما انخفض أسعار النفط لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بما يصل الى نحو 17 سنتا ليصل الى مستوى سعر 80.41 دولار للبرميل.

وينتهي عقد خام برنت لشهر سبتمبر في وقت لاحق اليوم، وكان عقد أكتوبر الأكثر نشاطا حيث سجل أسعار النفط 84.23 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 18 سنتا، بحسب الاسواق العربية.

وكانت أسعار النفط لبرنت وغرب تكساس الوسيط استقرا يوم الجمعة عند أعلى مستوياتهما منذ أبريل ليستمرا في تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي بعد أن تلقت الأسعار دعما جراء شح إمدادات النفط العالمية وتوقعات بإنهاء رفع أسعار الفائدة الأميركية. والخامان في طريقهما لإنهاء شهر يوليو بتحقيق أكبر مكاسب شهرية منذ يناير 2022.

"غولدمان ساكس": الطلب على النفط يسجل مستوى قياسيا في يوليو

النفط

عدل "غولدمان ساكس" توقعاته للطلب العالمي على النفط لهذا العام بالرفع، لكن مع الإبقاء على توقعاته لسعر خام برنت على مدى 12 شهراً عند 93 دولاراً للبرميل، إذ عوضت زيادة المخزونات أثر الدعم الذي حصل عليه الطلب من انحسار التشاؤم حيال توقعات النمو.

فقد أشارت تقديرات محللي "غولدمان" إلى قفزة في الطلب العالمي على النفط إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 102.8 مليون برميل يوميا في يوليو، ويتوقعون أن تؤدي قوة الطلب إلى عجز أكبر من المتوقع يبلغ 1.8 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من هذا العام و0.6 مليون برميل يومياً في 2024.

وكتب المحللون في مذكرة أن تراجع مخاطر الركود وجهد قوي من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لزيادة دعم الأسعار يدعمان توقعات "غولدمان" بارتفاع أسعار النفط وتراجع التقلبات.

واقتربت أسعار النفط، اليوم الاثنين، من أعلى مستوى في ثلاثة شهور وتتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية في أكثر من عام وسط توقعات بأن تمدد السعودية خفضاً طوعياً للإنتاج في سبتمبر وشح الإمدادات العالمية.

وتوقع محللو "غولدمان" استمرار التخفيضات السعودية الإضافية التي تبلغ مليون برميل يومياً خلال سبتمبر وتقليصها ​إلى النصف اعتباراً من أكتوبر.