أسعار النفط تسجل مكاسبًا للأسبوع الخامس

ارتفعت أسعار النفط في ختام التعاملات جلسة، يوم الجمعة، وسجلت مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي وسط تفاؤل بين المستثمرين باستمرار ارتفاع الأسعار بفضل تعافي الطلب وتخفيضات الإمدادات.

أسعار النفط

وزادت الشهية للمخاطرة في الأسواق المالية بصفة عامة بفعل توقعات متزايدة باقتراب بنوك مركزية كبيرة مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي من إنهاء دورة التشديد النقدي، وهو ما عزز التوقعات للنمو العالمي والطلب على الطاقة.

وارتفع أسعار النفط لخاما القياس حوالي 5% هذا الأسبوع مدعومين بتخفيضات الإمدادات التي أعلنها تحالف "أوبك+" في وقت سابق من الشهر الجاري. ويتجه الخامان لتسجيل مكاسب بنسبة 13% خلال الشهر.

وارتفع أسعار النفط لمزيج برنت بما يصل الى نحو 75 سنتا ليصل إلى مستوى سعر 84.99 دولار للبرميل عند الإغلاق أمس الجمعة،.

بينما زاد أسعار النفط لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بما يصل الى نحو49 سنتا ليصل إلى مستوى سعر 80.58 دولار للبرميل.

وزادت التوقعات بنمو الطلب أمس الخميس بعدما نما الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الثاني بمعدل 2.4% وهو ما تجاوز التوقعات ويدعم وجهة نظر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي القائلة بأن الاقتصاد قادر على تحقيق ما يسمى "الهبوط الهادئ".

"غولدمان ساكس" يتوقع وصول سعر "خام برنت" لهذا المستوى بنهاية 2023

أسعار النفط

يتوقع بنك غولدمان ساكس أن يؤدي الطلب القياسي في أسواق النفط إلى ارتفاع أسعار النفط الخام في المدى القريب.

وقال رئيس أبحاث النفط في بنك غولدمان، دان سترويفن: "نتوقع عجزاً كبيراً إلى حد ما في النصف الثاني مع عجز يقارب مليوني برميل يومياً في الربع الثالث مع وصول الطلب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق .

وأضاف أن البنك يتوقع ارتفاع سعر خام برنت من 80 دولارا للبرميل الآن إلى 86 دولارا للبرميل بنهاية العام.

وبينما أقر سترويفن بأن إنتاج النفط الخام الأميركي ارتفع بشكل كبير خلال العام الماضي إلى 12.7 مليون برميل يومياً، يرى أن وتيرة النمو ستتباطأ طوال بقية عام 2023.

وقال "نتوقع أن يتباطأ نمو المعروض من الخام الأميركي بشكل كبير وبوتيرة متسلسلة تبلغ 200 برميل يومياً من مستوياته الحالية"، مشيراً إلى انخفاض عدد الحفارات. يستخدم هذا المقياس، الذي يقيس عدد منصات النفط النشطة، كمؤشر لنشاط الحفر والإنتاج المستقبلي.

وسجل عدد منصات النفط الأميركية مؤخراً أدنى مستوى له في 16 شهراً، بانخفاض 15% عن ذروته في أواخر عام 2022، وفقاً لتقرير حديث لبنك غولدمان .