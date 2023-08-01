"الحرب ستنتقل إلى أراضي روسيا".. أوكرانيا تهدد بالمزيد من هجمات المسيرات

قال مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولياك، اليوم الثلاثاء، إن الحرب ستنتقل قريبا وبالكامل إلى أراضي روسيا، مهددًا بالمزيد من "الدرونات مجهولة الهوية".

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، أضاف بودولياك أنه "على روسيا أن تتوقع المزيد من الطائرات بدون طيار مجهولة الهوية، والمزيد من الانهيار، والمزيد من الصراعات الأهلية، والمزيد من الحروب".

وحذر مستشار الرئاسة الأوكرانية من "مزيد من الطائرات بدون طيار مجهولة الهوية.. مزيد من الحرب".

يذكر أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، وصلت طائرات مسيرة معادية إلى وسط موسكو. ولم تقع أي أضرار جسيمة أو خسائر في الأرواح خلال تلك الهجمات.

إلا أن مسؤولاً أوكرانياً كبيراً كشف الأسبوع الماضي، أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من هذه الهجمات.

وفي آخر التطورات، أعلن رئيس بلدية عاصمة روسيا سيرجي سوبيانين، أن وحدات روسية مضادة للطائرات أسقطت عدداً من الطائرات المسيرة التي استهدفت العاصمة، لكن إحدى الطائرات ضربت مرة أخرى مبنى شاهقاً كان قد استهدف في وقت سابق هذا الأسبوع.

وكتب سوبيانين على تطبيق تليغرام في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء: "أسقطت عدة طائرات مسيرة كانت تحاول الطيران إلى عاصمة روسيا بنيران مضادة للطائرات"، وفق رويترز.

كما أضاف: "وصلت واحدة من هذه الطائرات إلى نفس البرج بمجمع موسكفا سيتي الذي أصيب في السابق. تضررت الواجهة في الطابق الحادي والعشرين. وتحطم الزجاج على مساحة تزيد عن 150 متراً مربعاً".

فيما أردف أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

ومن جهتها، علقت وزارة الخارجية في روسيا، على استهداف العاصمة موسكو بالمسيرات الأوكرانية قبل أيام، معتبرة أن استهداف أبراج "موسكو سيتي" تشبه أحداث 11 سبتمبر في أمريكا.

وقالت الخارجية الروسية إن أبراج "موسكو سيتي" منشآت مدنية واستهدافها عمل إرهابي.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن فلاديمير زيلينسكي يعرض الولايات المتحدة للخطر من خلال تنفيذ هجمات إرهابية ضد البنية التحتية المدنية الروسية، ويبتز البيت الأبيض لمزيد من المساعدة.

وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تليجرام": "زيلينسكي يعرض واشنطن للخطر من خلال القيام بأعمال إرهابية ضد البنية التحتية المدنية، ويتبعه بايدن بنفسه على مسار الخراب ذاته تحت اسم" الدولة الراعية للإرهاب"، لماذا على زيلينسكي أن يفعلها؟ أولا، لخدمة الفساد من الداخل، ثانيا يبتز البيت الأبيض لمزيد من المساعدة".

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: