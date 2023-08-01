روسيا تُعلن إحباط محاولة أوكرانية لاستهداف سفن مدنية في البحر الأسود

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، إحباط هجوم أوكراني استهدف سفن نقل مدنية روسية متجهة إلى مضيق البوسفور، مؤكدة تدمير 3 مسيرات بحرية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها إنه في الليلة الماضية، "نفذ نظام كييف محاولة هجوم إرهابي باستخدام ثلاثة زوارق مسيرة شبه مغمورة، على سفن نقل مدنية روسية كانت في طريقها إلى مضيق البوسفور"، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأضاف البيان أن سفن البحرية الروسية التي رافقت سفن النقل، اكتشفت الزوارق المعادية في الوقت المناسب ودمرتها جميعا.

وفي بيان سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع في روسيا عن تدمير 3 زوارق مسيرة بحرية أوكرانية حاولت بدون جدوى استهداف سفينتين حربيتين روسيتين تقومان بمراقبة الملاحة في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية موسكو سيرغي سوبيانين، أن وحدات روسية مضادة للطائرات أسقطت عدداً من الطائرات المسيرة التي استهدفت عاصمة روسيا، لكن إحدى الطائرات ضربت مرة أخرى مبنى شاهقاً كان قد استهدف في وقت سابق هذا الأسبوع.

وكتب سوبيانين على تطبيق تليغرام في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء: "أسقطت عدة طائرات مسيرة كانت تحاول الطيران إلى عاصمة روسيا بنيران مضادة للطائرات"، وفق رويترز.



كما أضاف: "وصلت واحدة من هذه الطائرات إلى نفس البرج بمجمع موسكفا سيتي الذي أصيب في السابق. تضررت الواجهة في الطابق الحادي والعشرين. وتحطم الزجاج على مساحة تزيد على 150 مترا مربعا".

فيما أردف أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وبعد وقت قصير على الهجوم، أفادت وكالة أنباء روسيا الرسمية "تاس" بإغلاق مطار فنوكوفو الدولي في موسكو لفترة وجيزة في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.

إغلاق مطار فنوكوفو لفترة مؤقتة أمام المسافرين

كما نقلت "تاس" عن خدمات الطوارئ أنه "تم إغلاق مطار فنوكوفو لفترة مؤقتة أمام المسافرين الوافدين والمغادرين، وتحويل الطائرات إلى مطارات أخرى"، قبل أن تورد لاحقاً أن المطار استأنف عمله بشكل طبيعي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت قبل يومين إسقاط 3 طائرات مسيرة أوكرانية في الساعات الأولى من صباح الأحد كانت تحاول تنفيذ هجوم على موسكو، ما ألحق أضراراً بمبنى يضم مكاتب حكومية.

كما أفاد رئيس بلدية موسكو بعدم وقوع إصابات لكن أضرارا طفيفة لحقت بواجهتي مبنيين إداريين في حي موسكفا-سيتي للأعمال.



يذكر أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، وصلت طائرات مسيرة معادية إلى وسط موسكو. ولم تقع أي أضرار جسيمة أو خسائر في الأرواح خلال تلك الهجمات.

إلا أن مسؤولا أوكرانيا كبيرا كشف الأسبوع الماضي، أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من هذه الهجمات.

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