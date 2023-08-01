تصاعد حرب المسيرات.. هجمات أوكرانية مختلفة تستهدف روسيا برًا وبحرًا (فيديو)

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، إحباط هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على سفن بحرية روسية في البحر الأسود، وذلك بعد ساعات قليلة من استهداف طائرات مسيرة برجا تجاريا في موسكو، فيما أصبحت هجمات الطائرات المسيرة أكثر شيوعًا في موسكو التي شهدت ثاني هجوم في غضون أيام.

تفصيلًا، أكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أن قواتها صدت ليلا هجوما شنته ثلاث مسيّرات بحرية أوكرانية على سفن دورية تابعة لها في البحر الأسود، في خضم توتر متنام بين كييف وموسكو منذ انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب منتصف يوليو.

وقالت "دمرت مسيّرات العدو البحرية الثلاث" بنيران أطلقتها الزوارق الروسية، موضحة أن سفن الدورية هوجمت على بعد 340 كيلومترا جنوب غرب مرفأ سيفاستوبول مقر أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.

مسيّرات تستهدف موسكو

وبعد أيام من هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على قلب موسكو، أعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية موسكو سيرجي سوبيانين، اليوم الثلاثاء، أن وحدات روسية مضادة للطائرات أسقطت عدداً من الطائرات المسيرة التي استهدفت العاصمة، لكن إحدى الطائرات ضربت مرة أخرى مبنى شاهقاً كان قد استهدف في وقت سابق هذا الأسبوع.

وكتب سوبيانين على تطبيق تليغرام: "أسقطت عدة طائرات مسيرة كانت تحاول الطيران إلى موسكو بنيران مضادة للطائرات"، وفق رويترز.

كما أضاف: "وصلت واحدة من هذه الطائرات إلى نفس البرج بمجمع موسكفا سيتي الذي أصيب في السابق. تضررت الواجهة في الطابق الحادي والعشرين. وتحطم الزجاج على مساحة تزيد عن 150 متراً مربعاً".

فيما أردف أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

إغلاق مطار فنوكوفو

وبعد وقت قصير على الهجوم، أفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" بإغلاق مطار فنوكوفو الدولي في موسكو لفترة وجيزة في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.

كما نقلت "تاس" عن خدمات الطوارئ أنه "تم إغلاق مطار فنوكوفو لفترة مؤقتة أمام المسافرين الوافدين والمغادرين، وتحويل الطائرات إلى مطارات أخرى"، قبل أن تورد لاحقاً أن المطار استأنف عمله بشكل طبيعي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت قبل يومين إسقاط 3 طائرات مسيرة أوكرانية في الساعات الأولى من صباح الأحد كانت تحاول تنفيذ هجوم على موسكو، ما ألحق أضراراً بمبنى يضم مكاتب حكومية.

كما أفاد رئيس بلدية موسكو بعدم وقوع إصابات لكن أضراراً طفيفة لحقت بواجهتي مبنيين إداريين في حي موسكفا-سيتي للأعمال.

هجمات عدة بطائرات مسيّرة

يذكر أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، وصلت طائرات مسيرة معادية إلى وسط موسكو. ولم تقع أي أضرار جسيمة أو خسائر في الأرواح خلال تلك الهجمات.

إلا أن مسؤولاً أوكرانياً كبيراً كشف الأسبوع الماضي، أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من هذه الهجمات.

ونادرا ما كانت موسكو الواقعة على بعد 500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية مستهدفة منذ بدء النزاع في أوكرانيا، إلى أن وقعت هجمات عدة بطائرات مسيّرة هذا العام.

ويعد هجوم الأحد الأحدث في سلسلة من الهجمات بالطائرات المسيّرة التي طالت الكرملين ومدنا روسية متاخمة لأوكرانيا، وقد حملت روسيا كييف المسؤولية.

واعتبر الكرملين الهجوم "عملا يائسا" من قبل أوكرانيا بسبب انتكاساتها في ساحة المعركة.

وبدأت أوكرانيا هجومها المضاد في يونيو، لكنها لم تحقق سوى بعض التقدم المتواضع في مواجهة مقاومة شديدة من القوات الروسية على خط المواجهة.

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