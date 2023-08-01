أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد الفوز على المنستيري في البطولة العربية

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي ، على فوز فريق العالمي على الاتحاد المنستيري في الجولة الثانية بالبطولة العربية .

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نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" تعليقه قائلا:" فوز جيد، يسعدني أن أسجل وأن أكون في صدارة مجموعتنا.

وتألق كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي في لقاء الاتحاد المنستيري بالبطولة العربية .

أحرز كريستيانو رونالدو الهدف الثاني من أربع أهداف سجلهم العالمي في شباك الاتحاد المنستيري .

موعد مباراة النصر السعودي و الاتحاد المنستيري في البطولة العربية

من المقرر ان يستعد النصر السعودي لمواجه نظيره الزمالك مساء الخميس القادم الموافق 3 من شهر 8 القادم في تمام الساعه 6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و 7مساء بتوقيت الإمارات ، 6 مساء بتوقيت القاهرة .