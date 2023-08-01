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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد الفوز على المنستيري في البطولة العربية

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي ،  على فوز  فريق العالمي  على الاتحاد المنستيري في الجولة الثانية بالبطولة العربية .

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نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"  تعليقه قائلا:" فوز جيد، يسعدني أن أسجل وأن أكون في صدارة مجموعتنا.

وتألق كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي  في لقاء الاتحاد المنستيري بالبطولة العربية .

أحرز كريستيانو رونالدو الهدف الثاني من أربع أهداف سجلهم العالمي في شباك الاتحاد المنستيري .

موعد مباراة النصر السعودي و الاتحاد المنستيري في البطولة العربية 

من المقرر ان يستعد النصر السعودي لمواجه نظيره  الزمالك  مساء الخميس القادم  الموافق 3 من شهر 8 القادم في تمام الساعه 6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و 7مساء بتوقيت الإمارات ، 6 مساء بتوقيت القاهرة .

 

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