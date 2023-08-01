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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك يختتم مران اليوم بفقرة خاصة للتسديد على المرمى

تدريبات الزمالك
تدريبات الزمالك

 اختتم الجهاز الفني لفريق الزمالك مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عكاظ استعدادًا للقاء النصر المقبل في البطولة العربية بخوض فقرة خاصة لتدريب اللاعبين على التسديد على المرمى.

 

 وشارك في هذه الفقرة كل من، ناصر منسي ومحمد صلاح وعلى ياسر وسيد عبدالله "نيمار" وابراهيما نداي.

 

 كما شارك معهم أحمد مجدي المدرب المساعد للفريق وتولى محمد نديم حراسة المرمى في هذه الفقرة.

 

 ويستعد الفريق الأبيض للقاء النصر السعودي المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

 

 وتضم  قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من:

 

 حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

 

 خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبدالغني - حسام عبدالمجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

 

 خط  الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبدالله "نيمار" – أحمد عبدالرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبدالرازق "شيكابالا".

 

 خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح زكي.

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