يوسف البلايلي معروض على الزمالك .. والإدارة تترقب

يدرس مسؤولو نادي الزمالك إمكانية التعاقد مع يوسف بلايلي نجم المنتخب الجزائري، لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويعد يوسف بلايلي لاعبا حرا بعدما فسخ نادي بريست الفرنسي عقده مع اللاعب الجزائري.

وقال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات إذاعية، إن يوسف البلايلي معروض على الزمالك للإنضمام إليه الموسم المقبل في صفقة إنتقال حر مشيرا أن وكيل اللاعب إشترط حصوله على 800 ألف دولار في الموسم الأول على أن تزيد خلال المواسم التالية ..

وأضاف شبانة أن المبالغ المطلوبة في اللاعب مقبولة في ظل إمكانياته الفنية المرتفعة ومقارنة بما يتقاضاه اللاعبين المحترفين في الزمالك حاليا ولكن اولا يجب ان يطمئن الزمالك على التزام اللاعب وعدم اثارته للأزمات.

يستعد الزمالك لخوض مواجهة صعبة ومصيرية ضد نادي النصر السعودي في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بـ البطولة العربية للأندية " كأس الملك سلمان للأندية ".

يدخل فريق الزمالك المباراة تحت قيادة المدير الفني كارلوس أوسوريو رافعًا شعار لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاثة، من أجل اقتناص بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من البطولة.