موعد مباراة باريس سان جيرمان و إنتر ميلان اليوم والقناة الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية إلى الملعب الأولمبي الوطني في اليابان من أجل متابعة المباراة المرتقبة بين باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي في إطار جولة اليابان الودية.

يدخل الفريق الفرنسي مباراة اليوم تحت قيادة المدير الفني لويس إنريكي بهدف تحقيق الفوز والوصول بلاعبي الفريق لأعلى درجات الانسجام والجاهزية استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

على الجانب الأخر يأمل فريق إنتر ميلا تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من المباراة تحت قيادة المدير الفني سيموني إنزاجي، وتعد مواجهة اليوم هي البروفة قبل الأخيرة للفريق استعدادًا للموسم الجديد.

موعد مباراة باريس وإنتر اليوم..

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثانية بتوقيت أبو ظبي، التانية عشر ظهرًا بتوقيت السودان.

ومن المقرر أن تذاع مباراة إنتر ميلا ضد باريس سان جيرمان عبر قناة beIN Sports HD 2 الحاصلة على حقوق بث اللقاء الودي.