باريس سان جيرمان يضم حارس برشلونة

أكد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الأحد، التعاقد مع لاعب جديد من صفوف برشلونة في الميركاتو الصيفي.



وضع باريس سان جيرمان على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو لصفقة التعاقد مع أرناو تيناس الحارس القادم من برشلونة، من زوايا خلفية وجانبية، دون الكشف عن وجهه بالكامل.



خلال الفيديو المنشور، وضع حساب نادي باريس سان جيرمان رموزا لقفازات حارس المرمى على الفيديو التقديمي للصفقة.



ولعب تيناس 22 عاما، مع فريق رديف برشلونة، في 58 مباراة في كافة المسابقات، وتلقت 59 هدفا ، وحافظ على نظافة شباكه في 22 لقاء.

وبات تيناس بلا ناد في الفترة الحالية، بعد انتهاء عقده مع برشلونة في 30 يونيو الماضي.