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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

النصر يتعادل مع إنتر ميلان في الشوط الأول

النصر وإنتر ميلان
النصر وإنتر ميلان

حسم التعادل الإيجابي نتيجة الشوط الأول من مباراة النصر وإنتر ميلان الجارية الآن في إطار منافسات جولة اليابان الودية والتي يشارك فيها العالمي بنجومة وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو.

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تشكيل النصر السعودي أمام إنتر ميلان .. رونالدو في الهجوم

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موعد مباراة النصر وإنتر ميلان الودية اليوم والقنوات الناقلة

سجل النجم عبد الرحمن غريب هدف التقدم للنصر في الدقيقة 23 من الشوط الأول، ثم تمكن اللاعب دافيد فراتيسي من اقتناص هدف التعادل للفريق الإيطالي في الدقيقة 44.

بدأ النصر المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: العقيدي             

الدفاع: تيليس - مادو – لاجامي - س الغنام 

الوسط: برزوفيتش - فوفانا - غريب 

الهجوم: تاليسكا - خ الغنام - رونالدو

وكان النصر قد تعادل مع باريس سان جيرمان سلبيًا في المباراة التي جمعت بينهما قبل يومين ضمن منافسات الدورة الودية باليابان، وشهدت المباراة مشاركة نجوم النصر كريستيانو رونالدو و تاليسكا ونجم الوسط الوافد الجديد الكرواتي بروزوفيتش.

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