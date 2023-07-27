النصر يتعادل مع إنتر ميلان في الشوط الأول

حسم التعادل الإيجابي نتيجة الشوط الأول من مباراة النصر وإنتر ميلان الجارية الآن في إطار منافسات جولة اليابان الودية والتي يشارك فيها العالمي بنجومة وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو.

سجل النجم عبد الرحمن غريب هدف التقدم للنصر في الدقيقة 23 من الشوط الأول، ثم تمكن اللاعب دافيد فراتيسي من اقتناص هدف التعادل للفريق الإيطالي في الدقيقة 44.

بدأ النصر المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: العقيدي

الدفاع: تيليس - مادو – لاجامي - س الغنام

الوسط: برزوفيتش - فوفانا - غريب

الهجوم: تاليسكا - خ الغنام - رونالدو

وكان النصر قد تعادل مع باريس سان جيرمان سلبيًا في المباراة التي جمعت بينهما قبل يومين ضمن منافسات الدورة الودية باليابان، وشهدت المباراة مشاركة نجوم النصر كريستيانو رونالدو و تاليسكا ونجم الوسط الوافد الجديد الكرواتي بروزوفيتش.