القليوبية في 24 ساعة.. انتشال شابين من ترعة الإسماعيلية وبحر شبين والمشدد 10سنوات لـ5 متهمين ببنها

شهدت محافظة القليوبية خلال 24 ساعة العديد من الأحداث والمحاكمات الهامة والعديد من وقائع الغرق لشدة حرارة الجو، كان أبرزها انتشال جثتي من ترعة الاسماعيلية وبحر شبين والمشدد 5 سنوات للمتهمين وهي :

هربا من الحر ..ترعة الإسماعيلية تخطف روح سائق بالخانكة

كانت البداية في الخانكة ، حيث انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية ، جثة سائق تروسيكل مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة، لقي مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية ، حيث نزل للاستحمام ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار، وجري نقل الجثة لمشرحة مستشفى الخانكة المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، واستدعاء أهلية المتوفى وشهود الواقعة لسماع شهادتهم.

تعود أحداث الواقعة، عندما تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بغرق شاب بمياه ترعة الإسماعيلية بدائرة المركز.

علي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وجري إبلاغ قوات الإنقاذ النهري والتي انتقلت على الفور وجرى انتشال الجثة وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "محمد أ م"، 22 سنة، سائق تروسيكل، مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة إثر نزوله للاستحمام بمياه ترعة الإسماعيلية دائرة المركز ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقي مصرعه غرقا.

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مصرع شاب في بحر شبين القناطر

اما الواقعة الثانية كانت في بحر شبين التابعة لدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية ، حيث خطف البحر روح شاب لقي مصرعه غرقًا ، وذلك في ، أثناء نزوله للاستحمام من شدة الحر ، وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى شبين القناطر، وتحرر محضر بالواقعة ، وتولت الجهات المختصة التحقيق، والتى صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، واستدعاء أهلية المتوفي وشهود الواقعة سماع شهادتهم.

كانت البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مامور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة شاب يدعى " س س ا " 16 سنة طافية على مياة بحر شبين .

وانتقلت قوات الانقاذ النهرى، وتم انتشال الجثة، وتبين انها لشاب نزل للاستحمام من شدة الحر فى بحر شبين ، فلقى مصرعة لعدم اجادته للسباحة وجرفه التيار، وتم انتشال الجثة ونقلها للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

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حريق بمخزن مواد غذائية بقليوب

ومن شبين القناطر إلي قليوب ، تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة علي حريق نشب بمخزن مواد غذائية بطريق ترعة الإسماعيلية دائرة مركز شرطة قليوب، ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة، حيث أسفر الحريق عن سقوط سقف المخزن دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق ومعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق بمخزن مواد غذائية بطريق ترعة الإسماعيلية دائرة مركز شرطة قليوب.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي بالتوصيلات الكهربائية الخاصة بالمخزن، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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المشدد 5 سنوات لعاطلين لاتهامهما بسرقة هاتف محمول ببنها

وقد قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية ، الدائرة الثامنة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات ، لعاطلين، لاتهامهما بسرقة هاتف محمول تحت تهديد السلاح من شاب بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1470 لسنة 2023 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 316 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "محمد ص إ"، 27 سنة، عاطل، و"أيمن و ا"، 26 سنة، عاطل، سرقوا تحت تهديد السلاح الأبيض "مطواة قرن غزال"، هاتف محمول ملك "م أ ي"، طالب، بأن بثوا الرعب في نفس المجني عليه وإرغامه على الانصياع لهما بتسليم الهاتف المحمول، وبالفعل سرقوا الهاتف وفروا هاربين.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية، والتي تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص، كما قاموا بتهديد شخص بالإيذاء بالسلاح الأبيض مما بث الرعب في نفسه.

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المشدد 5 سنوات لـ 3 اشخاص بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشاب

افيما عاقبت محكمة جنايات بنها الدائرة الثامنة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ 3 اشخاص بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشاب في مشاجرة بينهم بدائرة مركز شرطة بنها في محافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية لمحكمة الجنايات، أن المتهمين وهم «ح م ت» 32 سنة و«ت ق ت» 31 سنة وشقيقه «ر ق ت» 29 سنة، تعدوا بالضرب على المجني عليه ويدعى «ع م أ» باستخدام «شوم» وأسلحة بيضاء خلال مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة، وتسبب ذلك في إحداث إصابته التي تخلف عنها عاهة مستديمة.

وتعود أحداث الواقعة ،عندما تلقت مديرية أمن القليوبية، بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة مركز شرطة بنها، بين طرفين أسفرت عن إصابة أحد الطرفين بسبب خلافات الجيرة، وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين نشوب المشاجرة بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي لتقديم العلاج وتبين حدوث عاهة مستديمة له باليد اليمني، وتحرر محضر بالواقعة.

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كشف حقيقة فيديو تضرر شخص بالتعدي علي ذويه بالقناطر الخيرية |التفاصيل

وفي سياق متصل ، كشفت المتابعة الأمنية ، بمديرية أمن القليوبية ، تداول مقطع فيديو على صفحة بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» يتضمن تضرر أحد الأشخاص من آخرين للتعدى على ذويه بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، في محافظة القليوبية، وتبين حدوث مشاجرة بين طرفين بسبب الخلاف على البيع والشراء.

وكانت البداية بتلقى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية ، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية ، يفيد ورود بلاغ من مالك كشك بإصابة نجله إثر مشاجرة بدائرة المركز.

وفي سياق مسبق ، توصلت التحريات إلى حدوث مشاجرة بين طرف أول؛"مالك كشك ونجله مصاب بسحجات “، مقيمان بدائرة المركز ، وطرف ثانى؛”أحد الأشخاص «مصاب بجرح قطعى بالرأس»، وعمه بسبب خلافات حول البيع والشراء قاما على إثرها بالتعدى بالسب والضرب على بعضهما البعض وإحداث الإصابات المشار إليها وقيام أحد أفراد الطرف الثانى بفتح طفاية الحريق الخاصة بسيارته وتفريغ محتواها صوب الطرف الأول.

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