وفاة شاب غرقًا في بحر شبين القناطر بالقليوبية

خطف بحر شبين ، روح شاب لقي مصرعه غرقًا ، وذلك في دائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية ، أثناء نزوله للاستحمام من شدة الحر ، وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى شبين القناطر، وتحرر محضر بالواقعة ، وتولت الجهات المختصة التحقيق، والتى صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، واستدعاء أهلية المتوفي وشهود الواقعة سماع شهادتهم.

مصرع شاب غرقًا في بحر شبين القناطر بالقليوبية

كانت البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مامور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة شاب يدعى " س س ا " 16 سنة طافية على مياة بحر شبين وتوالت النيابة التحقيق في الواقعة .

وفي الوقت نفسه ، انتقلت قوات الانقاذ النهرى، وتم انتشال الجثة، وتبين انها لشاب نزل للاستحمام من شدة الحر فى بحر شبين ، فلقى مصرعة لعدم اجادته للسباحة وجرفه التيار، وتم انتشال الجثة ونقلها للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

هربًا من الحر ..ترعة الإسماعيلية تخطف روح سائق بالخانكة

وفي سياق متصُل ، انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية ، جثة سائق تروسيكل مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة، لقي مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية ، حيث نزل للاستحمام ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار، وجري نقل الجثة لمشرحة مستشفى الخانكة المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وفي ذات الوقت ، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، واستدعاء أهلية المتوفى وشهود الواقعة لسماع شهادتهم.

تعود أحداث الواقعة، عندما تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بغرق شاب بمياه ترعة الإسماعيلية بدائرة المركز.

علي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وجري إبلاغ قوات الإنقاذ النهري والتي انتقلت على الفور وجرى انتشال الجثة وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "محمد أ م"، 22 سنة، سائق تروسيكل، مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة إثر نزوله للاستحمام بمياه ترعة الإسماعيلية دائرة المركز ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقي مصرعه غرقا. وقد تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.