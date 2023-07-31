اندلاع حريق داخل مخزن مواد غذائية بقليوب

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، علي حريق نشب بمخزن مواد غذائية بطريق ترعة الإسماعيلية دائرة مركز شرطة قليوب، ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة، حيث أسفر الحريق عن سقوط سقف المخزن دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية.

إخماد حريق مخزن مواد غذائية بقليوب |بلا إصابات

وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق ومعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.

بداية أحداث حريق بمخزن مواد غذائية بقليوب

كانت البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق بمخزن مواد غذائية بطريق ترعة الإسماعيلية دائرة مركز شرطة قليوب.

وعلي الفور حري الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بمخزن مواد غذائية غير مرخص بطريق ترعة الإسماعيلية دائرة مركز شرطة قليوب، يستخدم لتخزين كراتين الشيبسي، مما أدي إلي تلفها وسقوط سقف المخزن، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي بالتوصيلات الكهربائية الخاصة بالمخزن، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ترعة الإسماعيلية تخطف روح سائق بالخانكة

وفي الخانكة، انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية ، جثة سائق تروسيكل مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة، لقي مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية ، حيث نزل للاستحمام ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الخانكة المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وفي ذات الوقت، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، واستدعاء أهلية المتوفى وشهود الواقعة لسماع شهادتهم.

تعود أحداث الواقعة، عندما تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بغرق شاب بمياه ترعة الإسماعيلية بدائرة المركز.

علي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وجري إبلاغ قوات الإنقاذ النهري والتي انتقلت على الفور وجرى انتشال الجثة وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "محمد أ م"، 22 سنة، سائق تروسيكل، مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة إثر نزوله للاستحمام بمياه ترعة الإسماعيلية دائرة المركز ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقي مصرعه غرقا.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.