الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

هربًا من الحر.. ترعة الإسماعيلية تخطف روح سائق بالخانكة

غرق شاب
غرق شاب

 

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية ، جثة سائق تروسيكل مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة، لقي مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية ، حيث نزل للاستحمام ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار، وجري نقل الجثة لمشرحة مستشفى الخانكة المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

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 هربا من الحر ..ترعة الإسماعيلية تخطف روح سائق بالخانكة 
وفي ذات الوقت ، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، واستدعاء أهلية المتوفى وشهود الواقعة لسماع شهادتهم.


تعود أحداث الواقعة، عندما تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بغرق شاب بمياه ترعة الإسماعيلية بدائرة المركز.
علي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وجري إبلاغ قوات الإنقاذ النهري والتي انتقلت على الفور وجرى انتشال الجثة وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "محمد أ م"، 22 سنة، سائق تروسيكل، مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة إثر نزوله للاستحمام بمياه ترعة الإسماعيلية دائرة المركز ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقي مصرعه غرقا.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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