عاقبت محكمة جنايات بنها الدائرة الثامنة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ 3 اشخاص بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشاب في مشاجرة بينهم بدائرة مركز شرطة بنها في محافظة القليوبية.

المشدد 5سنوات للمتهمين بإحداث عاهة مستديمة لشاب في بنها



جاء الحكم برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد وأحمد حسني حمادة، وأمانة سر محمد طايل .

وتضمن أمر الإحالة في القضية لمحكمة الجنايات، أن المتهمين وهم «ح م ت» 32 سنة و«ت ق ت» 31 سنة وشقيقه «ر ق ت» 29 سنة، تعدوا بالضرب على المجني عليه ويدعى «ع م أ» باستخدام «شوم» وأسلحة بيضاء خلال مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة، وتسبب ذلك في إحداث إصابته التي تخلف عنها عاهة مستديمة.



وتعود أحداث الواقعة ،عندما تلقت مديرية أمن القليوبية، بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة مركز شرطة بنها، بين طرفين أسفرت عن إصابة أحد الطرفين بسبب خلافات الجيرة، وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين نشوب المشاجرة بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي لتقديم العلاج وتبين حدوث عاهة مستديمة له باليد اليمني، وتحرر محضر بالواقعة.

الحكم على المتهمين بقتل حفيد الفنان الراحل علي الكسار بالبحيرة

في وقت مسبق،قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الحادية عشرة، برئاسة المستشار ضياء محمد هريدي، اليوم السبت، حكمها بمعاقبة المتهمين بقتل عمرو الكسار حفيد الفنان الراحل على الكسار، حيث حكمت بالسجن المؤبد 25 سنة على المتهم الأول في القضية، والسجن 3 سنوات للمتهم الثاني، والسجن لمدة سنة واحدة للمتهم الثالث، مع الأشغال الشاقة.



كانت جهات التحقيق أحالت المتهمين الثلاثة بقتل عمرو الكسار وهم كل من:- عبدالحفيظ عبدالحميد حمزة، ونجله فارس عبد الحفيظ عبد الحميد حمزة، وعماد أبو الحديد عبد الرسول سلامة، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات دمنهور بتهمة القتل العمد.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو الماضي، عندما لقي عمرو الكسار مصرعه بقرية أم صابر التابعة لمركز بدر، دهسًا بالسيارة من أحد الأشخاص بالقرية، إثر مشادة كلامية بسبب قيادة ابن المتهم