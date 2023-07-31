كشفت المتابعة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تداول مقطع فيديو على صفحة بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» يتضمن تضرر أحد الأشخاص من آخرين للتعدى على ذويه بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، في محافظة القليوبية، وتبين حدوث مشاجرة بين طرفين بسبب الخلاف على البيع والشراء.

كشف حقيقة فيديو تضرر شخص بالتعدي علي ذويه بالقناطر الخيرية |التفاصيل

وكانت البداية بتلقى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية ، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية ، يفيد ورود بلاغ من مالك كشك بإصابة نجله إثر مشاجرة بدائرة المركز.

وفي سياق مسبق ، توصلت التحريات إلى حدوث مشاجرة بين طرف أول؛"مالك كشك ونجله مصاب بسحجات “، مقيمان بدائرة المركز ، وطرف ثانى؛”أحد الأشخاص «مصاب بجرح قطعى بالرأس»، وعمه بسبب خلافات حول البيع والشراء قاما على إثرها بالتعدى بالسب والضرب على بعضهما البعض وإحداث الإصابات المشار إليها وقيام أحد أفراد الطرف الثانى بفتح طفاية الحريق الخاصة بسيارته وتفريغ محتواها صوب الطرف الأول.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت الجهات المختصة التحقيق.

السيطرة علي حريق بمخزن مواد غذائية بقليوب

في سياق متصل ، تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة علي حريق نشب بمخزن مواد غذائية بطريق ترعة الإسماعيلية دائرة مركز شرطة قليوب، ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة، حيث أسفر الحريق عن سقوط سقف المخزن دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق ومعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق بمخزن مواد غذائية بطريق ترعة الإسماعيلية دائرة مركز شرطة قليوب.

وعلي الفور حري الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بمخزن مواد غذائية غير مرخص بطريق ترعة الإسماعيلية دائرة مركز شرطة قليوب، يستخدم لتخزين كراتين الشيبسي، مما ادي إلي تلفها وسقوط سقف المخزن، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بشرية أو خسائر بالارواح.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي بالتوصيلات الكهربائية الخاصة بالمخزن، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.