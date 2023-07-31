الثانوية العامة 2023| نسب النجاح خلال 4 سنوات

يترقب الآلاف من طلبة الثانوية العامة إعلان نتائج العام الدراسي الحالي 2023 ، والذي من المزمع أن يتم الإعلان عنها بعد قليل خلال مؤتمر صحفي بحضور وزير التعليم.

نسب النجاح في 2023

وأعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نسب النجاح في 2023 بلغت 78.8%، مشيرا إلى أن عدد أوائل الثانوية العامة هذا العام وصل إلى 30 طالبا وطالبة.

نسبة النجاح في 2022

فيما بلغت نسبة النجاح في الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022 بلغت 75.04 % في حقبة وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، حيث بلغت نسبة النجاح في شعبة العلوم بلغت 78.32 % ، وشعبة الرياضيات 81 % ، والشعبة الأدبية 68 % .. مشيرا إلى أن نسبة النجاح في الفيزياء هذا العام بلغت 83.5 % والتاريخ 85 % .

نسبة النجاح في 2021

كما بلغت نسبة النجاح العامة لنتيجة الثانوية العامة 74%، منهم 76% فى الشعبة العلمية و70% الشعبة الأدبية، وبلغ عدد الطلاب الذين حصلوا على نسبة من 90 حتى 95% فى الشعبة العلمية حوالى 20 ألف طالب.

نسب النجاح لدفعة كورونا

أن النسبة العامة للنجاح في الثانوية العامة 2020 خلال جائحة كورونا، تخطت هذه النسبة، والتي كانت 81.5%، والتي تعد هي النسب الأعلى خلال السنوات الماضية، إذ أن عام 2020 كان العام الأخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي.