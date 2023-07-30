جامعة تبوك.. طريقة متابعة وحذف طلب القبول للعام الجامعي الجديد 1445

جامعة تبوك.. زادت معدلات البحث عليها اليوم الأحد الموافق 12 محرم 1445هـ/ 30 يوليو 2023م، بالتزامن مع إعلان عمادة القبول والتسجيل بالجامعة عن نتائج القبول الجامعي لدرجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط للعام الجامعي الجديد 1445هـ.

جامعة تبوك تعلن نتائج القبول لدرجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط للعام الجامعي 1445

وأوضحت الجامعة عبر موقعها الإلكتروني بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أن فترة تثبيت القبول مستمرة من اليوم حتى يوم الخميس الموافق 16 محرم 1445هـ/ 3 أغسطس 2023م.

ونشرت الجامعة عبر تويتر طريقة متابعة الطالب لطلب قبوله أو حذفه إذا رغب، وذلك عبر الخطوات التالية:

جامعة تبوك خطوات متابعة وحذف طلب القبول

الدخول على بوابة القبول الإلكترونية لجامعة تبوك. اختيار أيقونة "القبول". اختيار أبقونة "تغيير رغبة القبول". إدخال اسم المستخدم "رقم الهوية الوطنية" وكلمة المرور المدخلة أثناء التقديم. أختبار أيقونة "متابعة طلب تعديل رغبة القبول". اختيار أيقونة "التفاصيل". يمكن حذف الطلب من خلال اختيار أيقونة "حذف".

بوابة القبول الجامعي الإلكترونية

وسوف تُعلن النتائج يوم السبت الموافق 18 محرم 1445هـ/ 5 أغسطس 2023م، وذلك عبر بوابة القبول الجامعي الإلكترونية من هنــــا.. https//myut.ut.edu.sa/ut/ui/homeApplication.faces

جامعة تبوك النسبة الموزونة

وفي نفس السياق كانت عمادة القبول والتسجيل بجامعة تبوك نشرت اليوم بصفحتها بـ"تويتر"، أقل نسبة موزونة أو مكافئة تم القبول عليها في جميع التخصصات للطلاب والطالبات في مقر الجامعة الرئيسي والكليات الجامعية بالمحافظات للعام الجامعي 1445هـ.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">تعلن عمادة القبول والتسجيل بـ <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%83?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#جامعة_تبوك</a> عن أقل نسبة موزونة أو مكافئة تم القبول عليها في جميع التخصصات للطلاب والطالبات في مقر الجامعة الرئيس والكليات الجامعية بالمحافظات للعام الجامعي 1445هـ.<a href="https://twitter.com/U_Tabuk?ref_src=twsrc%5Etfw">@U_Tabuk</a> <a href="https://twitter.com/UT_DAR?ref_src=twsrc%5Etfw">@UT_DAR</a> <a href="https://t.co/wGrz74DMYM">pic.twitter.com/wGrz74DMYM</a></p>— جامعة تبوك (@U_Tabuk) <a href="https://twitter.com/U_Tabuk/status/1685532026164948992?ref_src=twsrc%5Etfw">July 30, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>