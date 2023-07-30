جامعة تبوك تعلن نتائج القبول لدرجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط للعام الجامعي 1445
أعلنت جامعة تبوك السعودية،ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، نتائج القبول الجامعي لدرجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط للعام الجامعي 1445هـ، اليوم الأحد الموافق 12 محرم 1445هـ/ 30 يوليو 2023م، على أن يتم استمرار فترة تثبيت القبول حتى يوم الخميس 16 محرم 1445هـ/ 3 أغسطس 2023م.
واوضحت عمادة القبول والتسجيل بجامعة تبوك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن هناك مواعيد لتغيير رغبة القبول تبدأ من اليوم الأحد الموافق 12 محرم 1445هـ/ 30 يوليو 2023م، وتستمر حتى يوم الخميس 16 محرم 1445هـ/ 3 أغسطس 2023م، على أن يكون موعد إعلان النتائج يوم السبت الموافق 18 محرم 1445هـ/ 5 أغسطس 2023م.
جامعة تبوك.. رابط بوابة القبول الجامعي للعام 1445
بوابة القبول الجامعي الإلكترونية عبر الرابط التالي..
https//myut.ut.edu.sa/ut/ui/homeApplication.faces
ضوابط تعديل رغبات القبول للعام الدراسي 1445هـ
- أن يكون الطالب مقبولا وصدر له رقم جامعي.
- تعديل رغبة القبول وفق نسب القبول الموزونة والمكافئة المعلنة.
- تعديل رغبة القبول حسب المقاعد الشاغرة.
- يمكن اختيار رغبة واحدة أو رغبتين.
- لا يمكن تقديم أكترمن طلب.
- لايمكن التراجع أو تعديل الطلب إذاتمت الموافقة عليه.
- تقديم الطلب لا يعني قبوله.
- التقيد بمواعيد فترة لثبيت القبول.
إجراءات تعديل رغبات القبول للعام الدراسي 1445هـ
- الدخول على بوابة القبول الإلكترونية لجامعة تبوك.
- اختيار أيقونة "القبول".
- اختيار أيقونة "طلب القبول".
- اختيار أيقونة "تعديل رغبة القبول".
- إدخال اسم المستخدم "رقم الهوبة الوطنية" وكلمة المرور المدخلة أثناء التقديم.
- اختيار أيقونة "إدخال طلب تعديل رغبة القبول".
- الموافقة على الإقرار.
- اختيا الرغبات الذي تريدها بحد أقصى رغبتين.
- اختيار سبب الطلب.
- اختيار أيقونة "حفظ".
- اختيا أيقونة "إنهاء".