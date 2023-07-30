جامعة تبوك تعلن نتائج القبول لدرجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط للعام الجامعي 1445

أعلنت جامعة تبوك السعودية،ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، نتائج القبول الجامعي لدرجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط للعام الجامعي 1445هـ، اليوم الأحد الموافق 12 محرم 1445هـ/ 30 يوليو 2023م، على أن يتم استمرار فترة تثبيت القبول حتى يوم الخميس 16 محرم 1445هـ/ 3 أغسطس 2023م.

واوضحت عمادة القبول والتسجيل بجامعة تبوك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن هناك مواعيد لتغيير رغبة القبول تبدأ من اليوم الأحد الموافق 12 محرم 1445هـ/ 30 يوليو 2023م، وتستمر حتى يوم الخميس 16 محرم 1445هـ/ 3 أغسطس 2023م، على أن يكون موعد إعلان النتائج يوم السبت الموافق 18 محرم 1445هـ/ 5 أغسطس 2023م.

جامعة تبوك.. رابط بوابة القبول الجامعي للعام 1445

بوابة القبول الجامعي الإلكترونية عبر الرابط التالي..

https//myut.ut.edu.sa/ut/ui/homeApplication.faces

ضوابط تعديل رغبات القبول للعام الدراسي 1445هـ

أن يكون الطالب مقبولا وصدر له رقم جامعي. تعديل رغبة القبول وفق نسب القبول الموزونة والمكافئة المعلنة. تعديل رغبة القبول حسب المقاعد الشاغرة. يمكن اختيار رغبة واحدة أو رغبتين. لا يمكن تقديم أكترمن طلب. لايمكن التراجع أو تعديل الطلب إذاتمت الموافقة عليه. تقديم الطلب لا يعني قبوله. التقيد بمواعيد فترة لثبيت القبول.

إجراءات تعديل رغبات القبول للعام الدراسي 1445هـ