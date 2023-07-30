الطابق الثاني تفحم.. المعمل الجنائي يكشف تفاصيل حريق مصنع أدوات بلاستيكية بالسلام

كشفت معاينة المعمل الجنائي للمصنع المحترق للأدوات البلاستيكية في منطقة السلام، أن المصنع مكون من أربع طوابق وأرضي، وأن ماسا كهربائيا السبب وراء الحادث.

وأضافت المعاينة أن النيران اشتعلت في الطابق الثاني الذي تم تدميره بالكامل على مساحة 600 متر.

نيابة السلام أمرت باستدعاء مالك المصنع لسماع أقواله، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

بلاغ حادث الحريق

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل مصنع في السلام وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء إلى المكان، وفرضت قوات الأمن كردون أمنى في موقع الحريق وحاصرت كرات اللهب ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات.

وتبين بالفحص الأولى نشوب الحريق داخل المبنى وتمت السيطرة علي النيران.

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إحالة أوراق عاطل للمفتى قتل شابا لسرقته بالإكراه فى الزاوية الحمراء

وفي وقت سابق قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة فى العباسية، بإحالة أوراق شاب عاطل إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه بتهمة قتل آخر لسرقته فى منطقة الزاوية الحمراء.



كشف أمر الإحالة الصادر ضد المتهم، أنه تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، متخذا من دائرة قسم الزاوية الحمراء مكانا له لمزاولة نشاط السرقة.

وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم قام برصد المجنى عليه أثناء عودته من عمله فى وقت متأخر من الليل، وما أن دخل إلى أحد الشوارع الخالية من المارة، قام الجانى بإيقاف الضحية وحاول الاستيلاء على متعلقاته الشخصية تحت تهديد السلاح، فقاومه القتيل، فسدد له عديدة طعنات سقط على الارض غارقا فى دمائه وفارق الحياة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شاب ملقى فى أحد شوارع المنطقة، وعلى الفور انتقلت قوات الامن إلى مكان البلاغ وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

وبعمل التحريات وجمع المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة بتفريغ كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى شخصية الجانى، المتهم، وبإعداد الأكمنة تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى أحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، التى قضت بإحالته إلى مفتى الجمهورية.