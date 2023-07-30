اندلع منذ قليل حريق هائل داخل مخزن وقود بطريق مصر السويس الصحراوى بنطاق قسم شرطة التجمع الأول ، دون وقوع إصابات، وتحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن وقود بطريق مصر السويس الصحراوى بنطاق قسم شرطة التجمع الأول ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان البلاغ مدعومه ب 4 سيارات إطفاء ، وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل مخزن وقود ، وجرى فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات ، وتم السيطرة علي الحريق

وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.