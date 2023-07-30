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الأحد 30 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حريق هائل داخل مخزن وقود بطريق مصر السويس الصحراوى

صورة من الحريق
صورة من الحريق

اندلع منذ قليل حريق هائل داخل مخزن وقود بطريق مصر السويس الصحراوى بنطاق قسم شرطة التجمع الأول ، دون وقوع إصابات، وتحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن وقود بطريق مصر السويس الصحراوى بنطاق قسم شرطة التجمع الأول ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان البلاغ مدعومه ب 4 سيارات إطفاء ، وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل مخزن وقود ، وجرى فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات ، وتم السيطرة علي الحريق 

وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات. 

 

 

 

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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