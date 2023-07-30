عاجل
الجهات العاملة من المنزل يوم الأحد كل أسبوع موجة الحر.. "بيئة السعودية" تكشف أسباب حرائق الغابات
الأحد 30 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

اندلاع حريق داخل مصنع بلاستيك في السلام

حريق مصنع بلاستيك
حريق مصنع بلاستيك

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق شب في مصنع بلاستيك بمدينة السلام ، حيث التهمت النيران أجزاء كبيرة من المصنع بدون إصابات .

‏وكانت عملية إطفاء القاهرة قد تلقت بلاغاً بنشوب حريق في مصنع بلاستيك بدائرة السلام أول.

على الفور وجه اللواء جمال ياسين مدير الادارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بتوجيه 6 سيارات أطفاء إلى مكان البلاغ وبعد جهود مضنية تمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون أي وفيات او مصابين.

وتبين من الفحص الأولي أن المصنع مكون من أربع طوابق و أرضي و النيران شبت في الطابق الثاني الذي تم تدميره بالكامل على مساحة 600 متر ، وتبين ان ماس كهربائي في اشتعال النيران ، تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.

مواد متعلقة

ليفربول يكتسح ليستر سيتي وديًا بمشاركة محمد صلاح

ضبط 650 لتر مواد بترولية وطن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء

التحقيق في بلاغ ضحايا نصب الاستثمار العقاري بالقاهرة الجديدة

الغرفة التجارية بالوادي الجديد تكشف عن خطتها لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء

فاكهة لذيذة تحارب عواقب كورونا بعد التعافي.. طبيبة تنصح بأكلها

هل يؤثر فيروس كورونا على الإصابة بـ ضباب الدماغ ؟

الجريدة الورقية