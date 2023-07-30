اندلاع حريق داخل مصنع بلاستيك في السلام

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق شب في مصنع بلاستيك بمدينة السلام ، حيث التهمت النيران أجزاء كبيرة من المصنع بدون إصابات .

‏وكانت عملية إطفاء القاهرة قد تلقت بلاغاً بنشوب حريق في مصنع بلاستيك بدائرة السلام أول.

على الفور وجه اللواء جمال ياسين مدير الادارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بتوجيه 6 سيارات أطفاء إلى مكان البلاغ وبعد جهود مضنية تمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون أي وفيات او مصابين.

وتبين من الفحص الأولي أن المصنع مكون من أربع طوابق و أرضي و النيران شبت في الطابق الثاني الذي تم تدميره بالكامل على مساحة 600 متر ، وتبين ان ماس كهربائي في اشتعال النيران ، تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.