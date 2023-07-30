وفاة عامل صعقا بالكهرباء أثناء مشاركته في إطفاء حريق بطما

شهدت جزيرة طما بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج إندلاع حريق في حوش بسبب ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية نتج عنه وفاة عامل في العقد الثالث من العمر أثناء مشاركته في إخماد الحريق لامست يده إحدى الأسلاك الكهربائية المكشوفة وصعقه التيار الكهربائي.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة طما بلاغًا بنشوب حريق بحوش بناحية جزيرة طما / دائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملك "محمود . ا . خ . م" 36 سنة عامل ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده .

نتج عن الحريق وفاة "محمود . م . ش . ف" 27 سنة عامل ويقيم بذات الناحية نجل عمومة مالك الحوش لامست يده أحد الأسلاك العارية أثناء مشاركته في إخماد الحريق .

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وبسؤال مالك الحوش ووالد المتوفى "محمد . ش . ف . ع" 59 سنة موظف ويقيم بذات الناحية قررت بمضمون ما تقدم وأرجعا سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وأضافا بإحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل ونفيا الشبهة الجنائية .

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة صدمة عصبية نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .

تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .