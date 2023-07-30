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الأحد 30 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

رجال الحماية المدنية بالجيزة يسيطرون على حريق شقة سكنية بالهرم

حريق ارشيفية
حريق ارشيفية

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة علي حريق شقة سكنية داخل برج مكون من 11 طابق بمنطقة الهرم ، دون وقوع إصابات. 

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اندلاع حريق داخل مصنع بلاستيك في السلام

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بعقار مكون من 11 طابق ، بشارع محمد جلال المتفرع من شارع عز الدين عمر ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومه بسيارات إطفاء ، وبالفحص تبين أن الحريق نشب بشقة سكنية بالطابق الثالث بالعقار المكون من 11طابق ، وجرى فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات ، وتم السيطرة علي الحريق 

وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات 

 

وفى سياق اخر جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة، اليوم، حبس مسجلي خطر 15 يوماً علي ذمة التحقيقات، بتهمة قتل عامل طعناً بسلاح أبيض، وطالبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة .

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا باستقبال إحدى المستشفيات لجثمان أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق "مصاب بجرح نافذ وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع (شقيق المتوفى، وآخر)، وبسؤالهما أقرا بقيام شخصين بالتعدى على المتوفى محدثين إصابته التى أودت بحياته لوجود خلافات بينهم، وعقب التأكد من صحة أقوالهم تم تحديد المتهمان، وتبين أن لهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرا بأنه عقب إكتشاف أحدهما قيام المجنى عليه بالاستيلاء على بعض المنقولات من الشقة سكنه أثناء إقامته لديه فقام بالاستعانة بالمتهم الثانى وتوجها لمحل سكن المجنى عليه واصطحباه للشقة محل الواقعة، وتعديا عليه بالضرب بإستخدام (سلاح أبيض "مطواة " - خرطوم مياه - قطعة خشبية مدببة).

 

وتم بإرشادهما ضبط الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة وأقرا بتخلصهما من السلاح الأبيض بإلقائه بالطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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