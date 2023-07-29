السبت 29 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

السيطرة على حريقٍ في حدائق الأهرام بالجيزة

حريق
حريق

اندلعت النيران في عشة في منطقة حدائق الأهرام بالجيزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق دون إصابات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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وكانت غرفة النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغاً باشتعال حريق، في شارع الضغط الغالي، بمنطقة حدائق الأهرام، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق، وتبين من خلال المعاينة اشتعاله بـ"عشة"، دون إصابات.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وفي سياقٍ مُتصل، تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة أرض اللواء فى العجوزة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى العجوزة ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع يافع بن يزيد المتفرع من شارع مراد بدائرة قسم الجيزة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الجيزة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

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