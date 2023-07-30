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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

قبل اجتماع المركزي.. السيناريوهات المحتملة حول مصير سعر الفائدة

الدكتور سيد خضر الخبير
الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي

توقع الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري خلال اجتماعه يوم 3 أغسطس القادم، مشيرًا إلى أنه يتم تحديدها بناءًا على الظروف الاقتصادية والمالية والمحلية والدولية التي يشهدها العالم خلال الوقت الراهن.

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موعد اجتماع البنك المركزي المقبل

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تثبيت سعر الفائدة 

وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن تثبيت سعر الفائدة في مصر يظل ثابتًا في الفترة الحالية والمستقبلية وذلك للحفاظ على استقرار العملة المحلية وتحفيز الاستثمار في البلاد، متوقعًا أن يتم تخفيض سعر الفائدة تدريجيًا في المستقبل القريب في حال تحسن الظروف الاقتصادية والمالية على المستوى العالمي.

التحولات الاقتصادية العالمية 

وذكر الخبير الاقتصادي، أن التحولات الاقتصادية والسياسية العالمية  تؤثر على سعر الفائدة في مصر، مشيرًا إلى أن التوقعات بسعر الفائدة في مصر قابلة للتغيير بناءً على المتغيرات المحلية والدولية ، موضحًا أن  البنك المركزي المصري يعتمد سياسة نقدية مرنة، ويقوم بتحليل البيانات الاقتصادية والمالية بشكل دوري لاتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بسعر الفائدة والسياسة النقدية بشكل عام للحفاظ على تحقيق التوازن في معدل التضخم الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد الاتجاة إلى إصدار شهادات ادخارية ذات عائد مرتفع فى ظل استمرار تثبيت سعر الفائدة.

اجتماع البنك المركزي 

ويجتمع البنك المركزي المقبل يوم 3 أغسطس 2023 وهو الاجتماع الخامس هذا العام، حيث تعقد لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري 8 اجتماعات خلال عام 2023، عقد منها 4 اجتماعات في شهر فبراير ومارس ومايو وآخرها يوم 22 يونيو الماضي.

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