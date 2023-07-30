موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. عقب رفع لجنة السياسة النقدية بـ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس "0.25%"خلال الأيام القليلة الماضية، يترقب الكثير من المصريين اجتماع البنك المركزي المقبل للنظر في أسعار الفائدة.

اجتماع البنك المركزي

ويأتي اجتماع البنك المركزي المقبل، في وقتٍ يشهد ارتفاعًا لمعدل التضخم في مصر والذي وصل إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة عند مستوى 41%، ولكن رغم ذلك توقعت مؤسسة مورجان ستانلي، إحدى أكبر المؤسسات المصرفية بالولايات المتحدة، أن يبقى المركزي المصري، على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع أغسطس المقبل، عند مستوى 18.25%.

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل

ويأتي موعد اجتماع البنك المركزي المقبل يوم 3 أغسطس 2023 وهو الاجتماع الخامس هذا العام، حيث تعقد لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري 8 اجتماعات خلال عام 2023، عقد منها 4 اجتماعات في شهر فبراير ومارس ومايو وآخرها يوم 22 يونيو الماضي.

لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري

تجدر الإشارة إلى أنه لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الماضي، الإبقاء على سعر كل من عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، إلى جانب سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وذلك عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75%.