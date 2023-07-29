روسيا تؤكد: ندرس بعناية المقترحات الأفريقية لتسوية الوضع في أوكرانيا

بعد اعلان روسيا ودول إفريقيا أنهم يتخذون موقفا موحدا من السلام ووقف الحرب، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده درست "بعناية" المقترحات الأفريقية لتسوية الوضع في أوكرانيا، فيما لا تزال الحرب مستمرة منذ فبراير من العام الماضي.

قال بوتين أن موسكو درست بعناية" المقترحات التي قدمتها الدول الأفريقية لتسوية الصراع في أوكرانيا.

وأضاف بوتين في اجتماع مع قادة الدول الأفريقية حول أوكرانيا، إن "موسكو حللت بعناية الأفكار والآراء التي عبر عنها أصدقاؤها الأفارقة، وأنها تأخذ ذلك على محمل الجد وباهتمام كبير".

وأعرب الرئيس الروسي في الوقت نفسه عن أمله في أن "يفهم الزملاء الأفارقة جيدًا طبيعة وأصول هذه الأزمة".

وأشار بوتين إلى أن أسباب الأزمة في أوكرانيا، “خلقتها قوى معينة في الغرب” لافتا إلى أن هذه القوى "كانت تستعد لحرب هجينة" مع روسيا منذ سنوات طويلة، و"حولت أوكرانيا إلى أداة لتقويض أسس أمن وسيادة روسيا".

وضغط القادة الأفارقة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمضي قدمًا في خطتهم لإنهاء الصراع في أوكرانيا وتجديد اتفاق حاسم لأفريقيا بشأن التصدير الآمن للحبوب الأوكرانية في زمن الحرب، والذي مزقته موسكو الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من عدم انتقادها لروسيا بشكل مباشر، إلا أن مداخلاتهم في اليوم الثاني من القمة كانت أكثر تضافرًا وقوة من تلك التي عبرت عنها الدول الأفريقية حتى الآن.

وكانت القمة بمثابة تذكير بعمق القلق الأفريقي من عواقب الحرب، وخاصة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقال موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لبوتين والزعماء الأفارقة في سان بطرسبرج 'هذه الحرب يجب أن تنتهي. ولا يمكن أن تنتهي إلا على أساس العدل والعقل'.

“يجب أن تنتهي الاضطرابات في إمدادات الطاقة والحبوب على الفور. يجب أن تمتد صفقة الحبوب لصالح جميع شعوب العالم ، وخاصة الأفارقة”.

وتطرح الخطة الأفريقية سلسلة من الخطوات المحتملة لنزع فتيل الصراع، بما في ذلك انسحاب القوات الروسية، وإزالة الأسلحة النووية التكتيكية الروسية من بيلاروسيا، وتعليق مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد بوتين، وتخفيف العقوبات، حسب ما أفادت رويترز.

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