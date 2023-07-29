روسيا استجابت لعرض مصر بشأن الاستثمار في منطقة قناة السويس الحرة (فيديو)

كشف السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن روسيا استجابت لعرض مصر بشأن الاستثمار في منطقة قناة السويس الحرة سواء بتخزين البضائع وتصديرها إلى

وأضاف السفير جمال بيومي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مساء الجمعة أن الاتحاد السوفيتي صديق قديم منذ قرار الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بتأميم قناة السويس وبناء السد العالي الذي حرص الروس على تمويله فنيا وماديا، فضلا عن مد الجيش المصري بالسلاح.

روسيا تبحث عن شركاء في أمانة مصر

وأوضح أن روسيا تبحث عن شركاء في أمانة مصر يستطيعون الخروج بمبادرات يمكن أن تقرب المسافات بين دول حلف الأطلنطي وبينها، والاطمئنان بشأن عدم استخدام أوكرانيا ضد أمنها وسلامة أراضيها.

ومن جهة أخرى، قال "أليكسي ليخاتشيف"، المدير العام لشركة روساتوم الروسية، إن بناء المفاعل الرابع في محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر من المُتوقع أن يبدأ في نوفمبر من هذا العام.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة، قال ليخاتشيف على هامش قمة "روسيا - إفريقيا": "نأمل بشدة في أن يوفر لنا المصريون الترخيص وفي نوفمبر سنكون قادرين على تنفيذ أول خرسانة في المفاعل الرابع".

وكان رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر أمجد الوكيل قد قال إن بناء محطة الضبعة للطاقة النووية من قبل شركة روس أتوم في مصر، له تأثير إيجابي على جميع مجالات الحياة في مصر.

وأوضح الوكيل في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية على هامش قمة "روسيا - إفريقيا": "يتم بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر، ونشهد بالفعل تحسنا كبيرا في العديد من مجالات حياتنا، حيث ظهرت العديد من الوظائف، وهذا له تأثير إيجابي على المجتمع المصري.

وأفاد الوكيل في حديثه في جلسة "التكنولوجيات النووية لتنمية إفريقيا"، أن فرص العمل الجديدة ستزيد تسعة أضعاف، وهناك تحسينات في مختلف الصناعات ذات الصلة.

وقال المسؤول إن من الأشياء الإيجابية لشعب مصر بأسره المياه النظيفة، وبحسب قوله "بشكل عام فإن المشروع له تأثير إيجابي على جميع مجالات الحياة في مصر".