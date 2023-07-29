روسيا: موقف أمريكا يُعرقل إمكانية إجراء مُفاوضات سلام حول أوكرانيا

موقف "الولايات المتحدة الأمريكية" يجعل من المُستحيل إجراء مُفاوضات سلام حول أوكرانيا، هكذا صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، "ماريا زاخاروفا".

وقالت زاخاروفا: "جعلت الإدارة الأمريكية مهمتها إلحاق هزيمة استراتيجية ببلدنا في ساحة المعركة وليس فقط تحقيق نتائج".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تسير في هذا الطريق الصعب رغم "الجنون وعدم الواقعية".

وأضافت: "لسبب ما لا يزالون متمسكين بهذه الفكرة. ويجيبون عن كل الكلمات حول السلام، حول مفاوضات السلام التي يسمعونها من إفريقيا، من آسيا، من أمريكا اللاتينية، بأنه في ساحة الحرب والمعركة فقط".

من ناحية أخرى، علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على صورة قديمة لها وهي تحمل شبلا صغيرا في مقر الوزارة بأن الدبلوماسية الروسية لديها الكثير من الأسود.

القمة الروسية الإفريقية في بطرسبورغ

جاء ذلك في حديث صحفي مع جريدة "كومسومولسكايا برافدا"، ردا على سؤال الصحفي ألكسندر غاموف عن السبب في وجود "شبل" في وزارة الداخلية، وما إذا كان ذلك مرتبطا بشكل أو بآخر بالقمة الروسية الإفريقية في بطرسبورغ.

تابعت زاخاروفا ضاحكة بحسها الساخر المعروف: "أعتقد أن لدينا في الدبلوماسية كثيرا من الأسود. إنها صدفة. الحقيقة أنه كان من المفترض أن يأتي إدغارد زاباشني (مروض شهير) إلى وزارة الخارجية، فسألته مازحة: "هل ستأتي مع النمر؟" لأنه في جميع الصور دائما ما يكون مع حيواناته التي يروضها، لكنه أخذ الأمر على محمل الجد، وكانت مفاجأة كبيرة لنا عندما جاء مع شبل أسد صغير، هي صدفة، لكنها ربما تكون أيضا رمزية، لأنني الآن في طريقي إلى بطرسبورغ لحضور قمة روسيا-إفريقيا، وهو حدث مهم جدا، سيكون مضمونه ثريا حقا".

وردًا على سؤال بشأن شطب 20 مليار دولار من ديون إفريقيا كنتيجة للقمة الروسية الإفريقية عام 2019، وحول ما إذا كانت تلك الديون سوفيتية أم روسية، قالت زاخاروفا إنه من المستحيل الفصل بين فترتي التعاون السوفيتي والروسي مع الدول الإفريقية، ولفتت زاخاروفا الانتباه إلى مقابلة السفير المتجول بوزارة الخارجية الروسية أوزيروف الذي قال إن الاتحاد السوفيتي "فعل الكثير ليس فقط لتحرير بلدان إفريقيا وآسيا من القمع الاستعماري، إلا أنه أيضا قدم الدعم الاقتصادي للحكومات الفتية في هذه البلدان، لقد ساعدهم حرفيا من الصفر في إنشاء اقتصادهم الخاص، وبناء أنظمة التعليم والرعاية الصحية، وسعى إلى استعادة الثروات والثروات الطبيعية والثقافية والقيمية المفقودة". وروسيا، والحديث لزاخاروفا، بصفتها خليفة الاتحاد السوفيتي، تلتزم بهذا المسار.