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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سافيتش يقود الهلال أمام السد القطري في البطولة العربية

سيرجي سافيتش
سيرجي سافيتش

يختتم نادي الهلال استعداداته اليوم السبت لمواجهة نادي السد القطري، والتي تجمع بين الفريقين ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية للبطولة العربية للاندية الأبطال 2023، حيث دخول سيرجي سافيتش لقائمة الفريق.

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تعادل الهلال في لقاء الجولة الاولى أمام فريق الاهلي الليبي بدون اهداف، في مجموعة انتهت مواجهاته الاولى بالتعادل السلبي.

سافيتش يقود الهلال أمام السد القطري

غاب سيرجي سافيتش عن الهلال في لقاء الجولة الاولى بسبب إيقافه لمدة مباراة وحيده والتي كانت مع فريق لاتسيو الإيطالي، لكنه رحل عن صفوف الفريق ومعه إيقاف مباراة وحيدة.

ومن المقرر أن يتواجد سيرجي سافيتش في قائمة الهلال التي ستخوض لقاء الجولة الثانية أمام فريق السد القطري، ومن المقرر ان يعتمد عليه خورخي خيسوس في مركز وسط الملعب بجوار روبن نيفيز.

وجود سافيتش في تشكيل الهلال سيدفع بأندري كاريلو في مركز صانع الألعاب أو كلاعب وسط ثالث، مع وجود ميشيل ديلجادو وسالم الدوسري والحمدان.

 

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