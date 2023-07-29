تشكيل الأهلي لمواجهة هايدنهايم الودية اليوم

يقود النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينيو نجم النادي الأهلي السعودي تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة فريق هايدنهايم الألماني، والتي تجمع بين الفريقين على ملعب ستاد svk أرينا.

اقرأ أيضًا:

مباراة الأهلي هى الودية الثالثة للفريق في معسكر النمسا لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد 2023-2024.

من المقرر أن يلعب النادي الأهلي مباراة اليوم بتشكيلين خلال شوطي المباراة لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين لمنافسات الموسم الجديد.

تشكيل الأهلي لمواجهة هايدنهايم الألماني:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

في خط الدفاع: علي مجرشي وعبدالباسط هندي وفهد حمد وعلي الأسمري.

في خط الوسط: عبدالله عطيف وإبراهيم الزبيدي.

في الوسط الهجومي: حسن علي وسميحان النابت ورياض بودبوز.

في خط الهجوم: روبيرتو فيرمينيو.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا.