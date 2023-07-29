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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل الأهلي لمواجهة هايدنهايم الودية اليوم

الأهلي السعودي
الأهلي السعودي

 يقود النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينيو نجم النادي الأهلي السعودي تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة فريق هايدنهايم الألماني، والتي تجمع بين الفريقين على ملعب ستاد svk أرينا.

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 مباراة الأهلي هى الودية الثالثة للفريق في معسكر النمسا لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد 2023-2024.

 من المقرر أن يلعب النادي الأهلي مباراة اليوم بتشكيلين خلال شوطي المباراة لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين لمنافسات الموسم الجديد.

 تشكيل الأهلي لمواجهة هايدنهايم الألماني:

 في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

 في خط الدفاع: علي مجرشي وعبدالباسط هندي وفهد حمد وعلي الأسمري.

 في خط الوسط: عبدالله عطيف وإبراهيم الزبيدي.

 في الوسط الهجومي: حسن علي وسميحان النابت ورياض بودبوز.

 في خط الهجوم: روبيرتو فيرمينيو.

 

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