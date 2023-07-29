السويد تقسو على إيطاليا بخماسية نظيفة في كأس العالم للسيدات

فاز المنتخب الأول لسيدات السويد علي نظيره إيطاليا، بخماسية نظيفه دون رد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للسيدات.

أهداف منتخب السويد و إيطاليا بكاس العالم للسيدات

وحسم المنتخب السويدي المباراة بشكل كبير في شوطها الأول بثلاثية نظيفة، سجلتها أماندا إليستد وفريدولينا رولفو وستينا بلاكيستينيوس، في الدقائق 39 و44 والأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضافت إليستد الهدف الثاني لها والرابع للفريق في الدقيقة 50، واختتمت ريبيكا بلومكفيست التسجيل في المباراة بالهدف الخامس، في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع المنتخب السويدي رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين متتاليين، لينفرد بصدارة المجموعة بفارق ثلاث نقاط أمام نظيره الإيطالي.

وبتلك النتيجة حسم منتخب السويد التأهل إلي دور الـ 16 من بطولة كأس العالم للسيدات، ليصبح ثالث المتأهلين بعد كلا من إسبانيا و اليابان.