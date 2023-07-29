زيلينسكي يتفقد مواقع للقوات الخاصة الأوكرانية قرب باخموت

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، القوات الأوكرانية بالقرب من خط المواجهة الشرقي في باخموت، حيث يجري قتال محتدم هناك، وفق ما ذكرت شبكة دويتش فيله الألمانية.

وقال زيلينسكي على "إكس" ("تويتر" سابقاً)، أنا هنا لأهنئ محاربينا في يومهم المهني، لتكريمهم".

وأظهرت صور نشرها زيلينسكي لقاءه مع القوات وتفقده خريطة في غرفة ذات حوائط خرسانية بلا نوافذ وخافتة الإضاءة.

وأثنى على قوات العمليات الخاصة الأوكرانية. وكتب: "تأديتكم مهمات من أجل أوكرانيا يا رفاق هو عمل بطولي حقاً".

وأشار زيلينسكي إلى أنه يتعذّر عليه كشف تفاصيل العمليات الحالية التي تجريها القوات الخاصة.

وباشرت أوكرانيا، الشهر الماضي، هجومها المضاد الذي طال انتظاره بعدما حشدت أسلحة غربية وعبّأت قواتها الهجومية.

لكن كييف أقرت بخوضها معارك ضارية ودعت الولايات المتحدة وغيرها من حلفائها إلى إمدادها بأسلحة طويلة المدى ومدفعية.

وبحسب السلطات الأوكرانية، تحقّق قوات كييف تقدّما تدريجيا نحو مدينة باخموت الواقعة في الشرق الأوكراني والتي سيطرت عليها روسيا في مايو.

استهداف مبنى سكني في دنيبرو

يأتي ذلك، فيما قال مسؤولون ، إن الصواريخ الروسية أصابت مجمعا سكنيا في مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا، مما أسفر عن إصابة تسعة أشخاص، وأضافوا أن الجرحى بينهم طفلان.

وقال حاكم المنطقة سيرهي ليساك في بيان بثه التلفزيون "سقطت صواريخ اسكندر في دنيبرو حوالي الساعة 8.30 مساء (17.30 بتوقيت جرينتش) وفقا لمعلومات أولية".

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دخانًا يتصاعد من الطوابق العلوية لمبنى سكني ، وتحول جزء من المبنى إلى أنقاض.

قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي: إنه "في دنيبرو تم استهداف مبنى سكني ومبنى لجهاز الأمن في أوكرانيا. هذا هو الإرهاب الروسي مرة أخرى".

تابع"سنبذل قصارى جهدنا لمعاقبة روسيا بالكامل على الاعتداء والإرهاب ضد شعبنا".

من جهته، قال حاكم منطقة دنيبروبتروفسك سيرغي ليساك، إن الحصيلة النهائية للضربة التي استهدفت دنيبرو بلغت تسعة جرحى، من بينهم طفلان. وكتب على تليغرام "لم يصب أي منهم بجروح خطيرة".

كما أكد ميكولا لوكاشوك، رئيس مجلس دنيبروبتروفسك الإقليمي على تليغرام، أن المجمع السكني المستهدف كان خالياً من السكان.

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