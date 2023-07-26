زيلينسكي يسعى لتمديد فترة الأحكام العُرفية والتعبئة في أوكرانيا

قدم الرئيس الأوكراني، "فلاديمير زيلينسكي"، مشاريع قوانين إلى البرلمان الأوكراني "الرادا" تنص على تمديد الأحكام العُرفية والتعبئة العسكرية في البلاد، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

وظهرت مشاريع القوانين المقترحة من قبل زيلينسكي على موقع البرلمان اليوم الأربعاء، إلا أنها لم ترفق بأي إيضاحات حتى اللحظة.

ووفقًا للنائب في البرلمان الأوكراني عن حزب "غولوس"، ياروسلاف جيليزنياك، فمن المرجح أن يتم تمديد فترة الأحكام العرفية والتعبئة العسكرية في أوكرانيا مدة 90 يوما إضافية حتى 15 نوفمبر القادم.

حالة الطوارئ والتجنيد العسكري:

وبدأ العمل بالأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، حيث مدد البرلمان الأوكراني العمل بها في 22 مايو مدة 90 يوما، ثم تم تمديدها عدة مرات أخرى، كان آخرها في شهر مايو، كما مددت حالة الطوارئ والتجنيد العسكري حتى 18 أغسطس.

من ناحية أخرى، أفاد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم الاثنين، بأن احتمال تمديد الاتحاد الأوروبي للقيود على تصدير حبوب بلاده لحماية المزارعين المحليين أمر "غير مقبول".

وقال زيلينسكي إن "أي تمديد للقيود غير مقبول بتاتا ومعاد لأوروبا، فأوروبا تمتلك القدرة المؤسسية اللازمة للتصرف بشكل أكثر عقلانية بدلا من إغلاق حدودها أمام سلعة معينة".

وعبّر زيلينسكي عن أمله بأن "تفي أوروبا بالتزاماتها" بعد أن ينتهي سريان مفعول القيود الحالية المفروضة على الحبوب الأوكرانية في 15 سبتمبر المقبل.

وجاءت تصريحات زيلينسكي بعدما رفضت روسيا تمديد صفقة الحبوب، التي وفرت ممرا آمنا لتصديرها من موانئ أوكرانية عبر البحر الأسود.

وذكرت وكالة "رويترز" الأسبوع الماضي، نقلا عن وزير زراعة هنغاريا، إستيفان ناجي، أن عدة دول أوروبية ستوقع على اتفاقية تطالب الاتحاد الأوروبي بتمديد الحظر على واردات الحبوب من أوكرانيا حتى نهاية العام الجاري، وسط مخاوف من معاناة المزارعين المحليين من جراء تحويل مسارات الإمدادات الأوكرانية.