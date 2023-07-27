زيلينسكي يعترف: لا أتوقع إمدادات أسلحة من البرازيل

اعترف الرئيس الأوكراني، "فلاديمير زيلينسكي"، بأنه لا يتوقع إمدادات أسلحة من البرازيل، مُؤكدًا أنه يحتاج إلى مساعدة رئيس البرازيل، "لويس إيناسيو لولا دا سيلفا"، لكي يجمع قادة أمريكا اللاتينية ويتواصلوا مع سلطات كييف للحصول على دعم سياسي.

وقال زيلينسكي: "أولًا، أحتاج إلى أشياء محددة. وهي توحيد أمريكا اللاتينية ومنحنا الفرصة للاجتماع والتحدث".

وأعلن لولا دا سيلفا في وقت سابق أن المجتمع الدولي سئم النزاع في أوكرانيا، وأشار إلى أهمية الجهود التي تبذلها الدول لحل الأزمة.

يُذكر أن الاجتماع بين ممثلي الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية تحول في آخر يوم من قمة الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى خلاف دبلوماسي بسبب الأزمة الأوكرانية.

تصدير حبوب أوكرانيا:

من ناحية أخرى، أفاد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم الاثنين، بأن احتمال تمديد الاتحاد الأوروبي للقيود على تصدير حبوب بلاده لحماية المزارعين المحليين أمر "غير مقبول".

وقال زيلينسكي إن "أي تمديد للقيود غير مقبول بتاتا ومعاد لأوروبا، فأوروبا تمتلك القدرة المؤسسية اللازمة للتصرف بشكل أكثر عقلانية بدلا من إغلاق حدودها أمام سلعة معينة".

وعبّر زيلينسكي عن أمله بأن "تفي أوروبا بالتزاماتها" بعد أن ينتهي سريان مفعول القيود الحالية المفروضة على الحبوب الأوكرانية في 15 سبتمبر المقبل.

وجاءت تصريحات زيلينسكي بعدما رفضت روسيا تمديد صفقة الحبوب، التي وفرت ممرا آمنا لتصديرها من موانئ أوكرانية عبر البحر الأسود.

وذكرت وكالة "رويترز" الأسبوع الماضي، نقلا عن وزير زراعة هنغاريا، إستيفان ناجي، أن عدة دول أوروبية ستوقع على اتفاقية تطالب الاتحاد الأوروبي بتمديد الحظر على واردات الحبوب من أوكرانيا حتى نهاية العام الجاري، وسط مخاوف من معاناة المزارعين المحليين من جراء تحويل مسارات الإمدادات الأوكرانية.