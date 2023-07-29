نيفيز: أمثل فريق كبير وبطل مثل الهلال وهدفنا البطولة العربية

تحدث النجم البرتغالي روبن نيفيز عن مباراة الهلال المقبلة ضد السد القطري، والتي تجمع بين الفريقين ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية.

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يشارك الهلال في المجموعة الثانية التي تضم كل من أندية الهلال والسد القطري والأهلي الليبي والوداد المغربي.

روبن نيفيز: أمثل فريق كبير وبطل.. وهدفنا البطولة العربية

وقال روبن نيفيز: "سنجري اليوم مراننا الأخير والرئيسي لمباراة الغد مع المجموعة كاملة، وهدفنا أن نظهر بشكل مختلف عن المباراة الأولى".

تابع نيفيز: "أمثل فريقًا كبيرًا وبطلًا ولدي إحساس عالٍ جدًا بتحقيق كل بطولة أشارك بها، وهذا هو الذي أطمح وأسعى من أجله".

أضاف نيفيز: "نحن في مرحلة إعداد وبناء كما ذكر مدير الجهاز الفني "خورخي خيسوس"، ومع الوقت وتطبيق الأفكار وسنصل للمستوى والذي نطمح إلية".

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