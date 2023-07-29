مدرب الهلال السعودي يؤكد عدم جاهزية مالكوم أمام السد القطري

أكد البرتغالي خيسوس مدرب فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم، أن البرازيلي مالكوم سيلفا محترف فريقه الجديد لن يشارك في مباريات دور المجموعات ضمن بطولة كأس الملك سلمان للأندية، مشيرًا إلى أن موجهة السد القطري ستكون أصعب من المباراة الأولى.

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خيسوس يؤكد صعوبة مواجهة السد القطري

وقال خيسوس في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الهلال السعودي لمواجهة السد: “مباراتنا أمام السد ستكون أصعب من الأولى ونسعى للظهور بشكل أفضل من مباراتنا الأولى، بالأمس كان وضعنا برنامج استرجاعي في التدريبات، واليوم نستعد بشكل كبير للسد، بعد أن حددنا أبرز سلبيا مواجهة لقاء أهلي طرابلس”

وأضاف البرتغالي: "أتطلع إلى تقديم الفريق بشكل أجمل، لا أعرف السد كثيرًا ولكن أعرف مدربه وأقرأ خططه، حتى هذه اللحظة، لم نصل سوى إلى 20 في المئة فقط من المستوى الذي أطمح للوصول إليه مع الفريق في الجانب البدني والفني، ونسعى إلى التطوير بشكل أكبر ونبدأ من مواجهة السد للاستعداد الأقوى".

وحول مشاركة البرازيلي مالكوم المنضم حديثًا إلى الفريق قال مدرب الهلال: مالكوم لن يشارك خلال الأدوار الأولى، وسيلعب في مباريات الدور الثاني في حال تأهل الفريق.

من جانبه تحدث البرتغالي روبن نيفيز محترف الهلال السعودي قائلا: "أمثل شعار أحد أفضل الأندية العربية، مما يجعلني أسعى إلى تقديم أفضل ما لدي للفريق، نعمل من أجل الظهور بشكل أفضل في المباريات المقبلة"».

ويواجه الهلال نظيره السد القطري، الأحد، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها لحساب الجولة الثانية من منافسات كأس الملك سلمان للأندية العربية.

موعد مباراة الهلال السعودي و السد القطري بالبطولة العربية

ومن المقرر أن يواجه الهلال السعودي نظيره السد القطري غدا الأحد في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

وتبدأ مباراة الهلال السعودي و السد القطري غد الأحد في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة و المملكة العربية السعودية، و التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، ويقام اللقاء علي ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بمدينة أبها.