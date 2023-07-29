يقترب الفرنسي سانت ماكسيمين لاعب نيوكاسل الإنجليزي من الأنتقال إلى نادي أهلي جدة السعودي، في الميركاتو الصيفي الحالي.



حسم نادي أهلي جدة تعاقده مع اللاعب سانت ماكسيمين وأنهى النادي كافة إجراءات مع اللاعب الفرنسي.



سانت ماكسيمين يوقع لأهلي جدة السعودي



أكدت تقارير صحفية سعودية، أن اللاعب الفرنسي وقع مع أهلي جدة بعد نجاحه في اجتياز الفحص الطبي.

ومن المقرر أن ينضم ماكسيمين إلى معسكر أهلي جدة في النمسا خلال الـ 48 ساعة المقبلة.



ونجح أهلي جدة مع في التعاقد مع اللاعب البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول الإنجليزي السابق، بعد أن تعاقد مع الحارس السنغالي إدوارد من ميندي قادما من تشيلسي، من أجل تدعيم صفوف الفريق هذا الصيف.



ويهدف أهلي جدة الذي هبط لمدة موسم إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى ، لتحقيق إنطلاقة قوية في الموسم الجديد بالدوري المحترفين بعد العودة له، ويستهدف ضم تعاقده مع نجم عالمي جديد.