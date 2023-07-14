القصة الكاملة لإطلاق رجل أعمال التجمع النيران على طليقته.. الغضب سيطر عليه

تباشر مباحث التجمع، التحقيق مع رجل الأعمال المتهم بإطلاق النار على طليقته خلال اقتحام مسكنها، والذي كشفه مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع.

اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق

وفي تصريحات المتهم أمام جهات التحقيق ؛ قال رجل الأعمال المتهم بإطلاق النار علي طليقته؛ أن الخلافات تزايدت بينه وبين المجني عليها ما دفعه للذهاب لمنزلها وعند دخوله منعتنه فأطلق النيران بطريقة عشوائية.

وبينما قال نجل المتهم؛ والمصابة إنه أثناء تواجده في مسكن والدته أتى والدي وعند الدخول منعته والدتي من الدخول ، وهو في قمة غضبه فقام بإطلاق عدة أعيرة نارية بطريقة عشوائية من سلاح ناري كان بحوزته ، تسبب في إصابة والدته ونقلناها للمستشفى.

بداية أحداث الواقعة وكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك"

وتعود تفاصيل الواقعة عندما كشفت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك" تضمن قيام رجل أعمال بإطلاق أعيرة نارية تجاه طليقته وإصابتها حال محاولته اقتحام مسكنها.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 يوليو تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبالها (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم) مصابة بـ2 طلق ناري وبالانتقال وبسؤال (نجلها مقيم بذات العنوان) قرر أنه لدى حضور والده "طليق المصابة" لسكنهما، ومنعهما له من الدلوف عنوة، أطلق عدة أعيرة نارية عشوائية من سلاح ناري كان بحوزته، ما أسفر عن إصابة والدته على النحو المشار إليه وعلل ذلك لوجود خلافات بينهما.

وتم ضبطه وبحوزته (الطبنجة المستخدمة في ارتكاب الواقعة – 2 خزينة وعدد من الطلقات النارية لذات العيار).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

قطار المنصورة ينهي حياة سيدة مجهولة الهوية

وفي واقعة أخري، لفظت ربة منزل مجهولة الهوية أنفاسها الأخيرة ، بعدما لقيت مصرعها دهسًا أسفل قطار المنصورة المطرية، بالقرب من مدينة الجمالية، بمحافظة الدقهلية، ما تسبب في تحول جثتها لأشلاء، وتم نقلها لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كان البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، قد إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الجمالية، باصطدام قطار بسيدة بمزلقان المعهد الديني.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعة، وتبين اصطدام القطار رقم 207 القادم من المنصورة متجهًا للمطرية بسيدة، وذلك بمزلقان المعهد الديني بالقرب من محطة القطار، ما أسفر عن مصرعها في الحال وتحول جثتها لأشلاء.

وتم تجميع الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى الجمالية، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.