حملة أمنية تضبط 227 قضية مخدرات و102 قطعة سلاح ناري

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال24 ساعة من ضبط(227) قضية مخدرات ، (102)قطعة سلاح نارى،وتنفيذ (82909) حكم قضائى متنوع.

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ففى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (227) قضية مواد مخدرة.. بإجمالى (245) متهماً.

ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (85,177 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (23,300 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (13,616 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2,900 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (1,250 كيلو جرام).‏

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,090 كيلو جرام).

كمية من مخدرالهيدرو وزنت (500 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت ( 460 جرام).

عدد (6724) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:ضبط (102قطعة سلاح نارى بحوزة80متهم).. وذلك على النحو التالى:

(8) بنادق آلية.

(12) بندقيةخرطوش .

(2) طبنجة .

(80) فرد محلى.

(147) طلقة مختلفة الأعيرة.

(15) خزينة متنوعة.

ضبط (188) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (82909) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(342) حكم جناية.

(25842) حكم حبس جزئى.

(4460) حكم حبس مستأنف.

(41388) حكم غرامة.

(10877) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط تشكيل عصابى ضم (متهمان) إرتكبا (3) حوادث متنوعة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (32) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (10) متهمين.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:ضبط (232) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22139) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (58) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (8) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.