ضبط 252 قضية مخدرات خلال حملة أمنية

تمكن رجال الأمن بوزارة الداخلية من ضبط (252) قضية مخدرات، (115) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (83622) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

ضبط (252) قضية مواد مخدرة

فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية، ضبط (252) قضية مواد مخدرة، بإجمالى (274) متهم كما تم ضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت (109,467 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (39,100 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروينوزنت (15,038 كيلو جرام)، كمية من مخدرالهيدرووزنت (8,250 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (2,950 كيلو جرام)، كمية من مخدرالإستروكس وزنت (1,440 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (900جرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (600 جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (150 جرام)، ومجموعة من الأقراص المخدرة عددها (6813) قرص.

اما فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، وضبط 115قطعة سلاح نارى بحوزة 92 متهمًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.