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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

البطولة العربية.. ترتيب مجموعة الزمالك قبل مواجهة الشباب السعودي

نادى الزمالك
نادى الزمالك

يعتلى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك صدارة ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة كأس الملك للاندية الابطال، برصيد ثلاثة نقاط، بعد تحقيقه الانتصار فى مواجهته الاولى بالبطولة التى انطلقت فعالياتها يوم 27 يوليو الجاري.

 

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تدريبات إضافية لثلاثي الزمالك استعدادًا لمواجهة الشباب السعودي

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موعد مباراة الزمالك والشباب السعودي فى البطولة العربية

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الزمالك في الصدارة بعد تعادل النصر والشباب

 

ترتيب الزمالك فى البطولة العربية 

ويحتل فريق الزمالك المركز الاول بالمجموعة الثالثة التى تضم اندية النصر والشباب السعوديين، الاتحاد المنستيري التونسي، فيما حقق الأبيض الفوز على نظيره الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة أربعة أهداف دون رد فى مستهل مشوار الفريقين بالبطولة.

نادى الزمالك 

 

نادى الزمالك

 

نادى الزمالك

 

ويقع النصر السعودي فى المركز الثانى فى ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل السلبي مع نظيره الشباب الذى حسم المباراة التى جمعت الفريقين بالجولة الأولى من البطولة العربية.

ويحتل الشباب السعودي المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بينما يتذيل الاتحاد المنستيري المجموعة بلا نقاط.

و يستعد فريق الزمالك لملاقاة الشباب السعودي فى المباراة الثانية، مساء يوم الاثنين المقبل فى تمام الساعة السادسة مساء على ملعب سلطان بن عبدالعزيز بمدينة الطائف على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة النصر في الثالث من أغسطس المقبل، علما بأن نهائي البطولة العربية سيكون في الثاني عشر من الشهر ذاته.

 

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