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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تدريبات إضافية لثلاثي الزمالك استعدادًا لمواجهة الشباب السعودي

تدريبات الزمالك
تدريبات الزمالك

خاض عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات إضافية خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عكاظ استعدادا للقاء الشباب السعودي المقبل في البطولة العربية.

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وأدى كل من ناصر منسي وحاتم  سكر ومحمد صلاح وعلي ياسر تدريبات بالتسديد على مرمى محمد نديم تحت  إشراف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني.

موعد مباراة الزمالك والشباب السعودي

ويستعد الزمالك  للقاء الشباب السعودي المقرر  له يوم الاثنين المقبل على ملعب الملك فهد بالمدينة الرياضيه فى الجوله الثانيه لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على الاتحاد المنستيري برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد مدينة الملك فهد بالطائف في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط ويتصدر مجموعته.

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